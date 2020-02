PGE EO: Pilotaż potwierdził, że farmy wiatrowe mogą świadczyć usługi regulacyjne



Warszawa, 19.02.2020 (ISBnews) - PGE Energia Odnawialna (PGE EO) - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - zrealizowała z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi (PSE) projekt pilotażowy, który potwierdził, że farmy wiatrowe po odpowiednim przystosowaniu i optymalizacji będą mogły świadczyć regulacyjne usługi systemowe, podała spółka.

"Pilotaż przeprowadzono na największej należącej do PGE Energia Odnawialna Farmie Wiatrowej Lotnisko. Trwające kilka miesięcy badania miały pokazać, na ile odnawialne źródła energii, które w przeciwieństwie do tych konwencjonalnych są bezpośrednio zależne od bieżących warunków atmosferycznych takich jak siła i prędkość wiatru, mają możliwość świadczenia regulacyjnych usług systemowych. Chodziło w szczególności o wymagania techniczne, jakie muszą być spełnione przez źródła OZE przy świadczeniu regulacji pierwotnej i wtórnej (czyli regulacji mocy czynnej i częstotliwości w systemie elektroenergetycznym)" - czytamy w komunikacie.

W ramach projektu zbudowano system testowy oraz stworzono oprogramowanie, które poprzez interfejs łączący układy sterowania Farmą Wiatrową Lotnisko z centralnym systemem automatycznej regulacji częstotliwości i mocy częstotliwości (Load Frequency Control, w skrócie LFC) umożliwiało sterowanie generacją farmy wiatrowej z jego poziomu.

Następnie przeprowadzono szereg testów funkcjonalnych, które szczegółowo monitorowano. Równolegle pracowano nad stworzeniem kompleksowych standardów technicznych, jakie w przyszłości miałyby spełniać farmy wiatrowe zainteresowane świadczeniem regulacyjnych usług systemowych na potrzeby Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE), podano także.

"Sukces przedsięwzięcia jest istotnym argumentem przemawiającym za możliwością wykorzystywania farm wiatrowych do świadczenia usług systemowych na rzecz operatora systemu przesyłowego (zarządzającego siecią najwyższych napięć 220kV, 400kV i 750kV), a w przyszłości dla operatorów sieci dystrybucyjnej (zarządzających sieciami 110kV i niższych napięć). Biorąc pod uwagę, że na początku przyszłego roku rynek tego rodzaju usług, zgodnie z wytycznymi unijnymi, zostanie otwarty, może to otworzyć drogę spółce PGE Energia Odnawialna do uzyskania dodatkowych przychodów" - powiedział p.o. prezesa PGE EO Paweł Mazurkiewicz,

PGE Energia Odnawialna jest obecnie największym producentem zielonej energii Polsce. Posiada 14 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz jedną farmę fotowoltaiczną na Górze Żar. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2 188,9 MW.

Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 25,95 mld zł w 2018 r.

