Budimex: Jesteśmy optymistami co do potencjału rynku w dłuższej perspektywie



Warszawa, 27.02.2020 (ISBnews) - Budimex ocenia, że polski rynek budowlany będzie rósł o klika procent rocznie w perspektywie najbliższych 7 lat, poinformował prezes Dariusz Blocher. Sprzyjać temu mają m.in. rządowe i samorządowe programy infrastrukturalne oraz potrzeby mieszkaniowe Polaków.

"W dłuższej perspektywie - siedmioletniej - jesteśmy optymistami jeżeli chodzi o potencjał rynku. Bardziej byśmy pytali o to skąd wziąć na to pieniądze, ale jeśli chodzi o szeroko pojętą infrastrukturę, to na 7 lat mamy przewidzianych w różnych programach rządowych i samorządowych ok. 500 mld zł, więc 60-70 mld zł rocznie; jeżeli dołożymy do tego kubaturę na ok. 40-60 mld zł, to rynek powinien rosnąć po kilka procent rocznie" - powiedział Blocher podczas konferencji prasowej poświęconej wynikom grupy.

Ocenił, że dla Budimeksu podział na zadania zlecane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) oraz PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) stracił - w rozumieniu wykonawczym - na znaczeniu.

"On dla nas nie jest już tak istotny. Bardzo rozbudowaliśmy zasoby i zdolności w zakresie budowy kolei i czujemy się w tym segmencie nawet lepiej niż na drogach - otoczenie jest bardziej stabilne, ma mniej zmian personalnych i strukturalnych. Łatwiej można realizować te przetargi i dalej będziemy ten biznes rozwijali" - zadeklarował Blocher.

Jako szansę dla rynku widzi też planowaną budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK).

"Centralne lotnisko szacujemy jako duży potencjał. Warszawa jako miasto potrzebuje nowego lotniska. Możemy dyskutować jakiego, ale na pewno nie będzie to Okęcie. Jako branża wspieramy budowę nowego lotniska, bo to są wydatki. Liczymy na to, że firmy polskie, a do takich się kwalifikujemy, będą mogły brać w tym udział" - kontynuował Blocher.

Przypomniał, że budowie CPK ma towarzyszyć komponent kolejowy obejmujący ok. 1 600 km nowych linii, potrzebna też będzie nowa autostrada Łódź - CPK - Warszawa i obwodnica samej metropolii warszawskiej. Według niego część z tych zadań "pewnie się uda zrobić, a część pozostanie na kolejne lata".

"Bardziej namacalne opportunity [dla rynku budowlanego] to program budowy 100 obwodnic. To się będzie działo, miasta potrzebują tych obwodnic i liczymy, że Budimex będzie dość mocno w tym partycypował" - wskazał prezes.

"Jest też długoterminowy plan związany z tym, co my nazywamy hydrotechniką" - dodał. Wyjaśnił, że chodzi o zadania związane z retencją wód, spławnością rzek, umocnieniem brzegów morskich i rzecznych.

Podkreślił, że część z powyższych zadań będzie realizowana w formule PPP, do czego Grupa Budimeksu "jest przygotowana".

"Dalej, Polska potrzebuje mieszkań. Mamy najmniej w Europie mieszkań na 1000 mieszkańców. Trend, który powinien być - długoterminowo budować mieszkania" - kontynuował Blocher.

Zaznaczył, że ceny mieszkań będą nadal rosły. Jedynym czynnikiem, który mógłby odwrócić ten trend byłby spadek cen gruntów, możliwy po znaczącym zwiększeniu podaży wolnych działek.

"W każdym z tych wymienionych obszarów widzimy dla siebie szanse" - zakończył.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2019 r. miał 7,57 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)