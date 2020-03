Włosi zawieszają spłatę kredytów hipotecznych. Rząd wyda ok. 10 mld euro

Źródło: PAP

Rząd Włoch poinformował we wtorek, że przeznaczy ok. 10 mld euro na przeciwdziałanie skutkom epidemii koronawirusa. Resort finansów zapowiedział, że spłaty kredytów hipotecznych będą zawieszone w całym kraju do czasu opanowania epidemii.