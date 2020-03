Indeks WIG20, grupujący największe spółki na giełdzie, rósł ok. godz. 12.50 o blisko 6 proc. Straty odrabiały wszystkie znajdujące się w nim firmy. Największymi beneficjentami były: Santander (wzrost o ok. 17 proc.), LPP i PZU ok. 12 proc. Dobrze radziła sobie też PGE i JSW wzrosty o ponad 10 proc.

Pozostałe indeksy także na plusie. WIG30 rósł o 5,7 proc., WIG40 o 3 proc., a indeks WIG o ponad 5 proc.

