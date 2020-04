PGE: Ryzyka związane z pandemią mogą dotknąć budowę bloku w Turowie



Warszawa, 02.04.2020 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) dostrzega ryzyka związane z pandemią koronawirusa dla niektórych działań inwestycyjnych zaplanowanych na 2020 r., w szczególności dla budowy bloku nr 7 w Turowie, poinformował prezes Wojciech Dąbrowski.

"Na bieżąco monitorujemy produkcję i inwestycje. Widzimy zagrożenia w niektórych obszarach. Największe ryzyko jest w przypadku bloku nr 7 w Turowie - ryzyko opóźnienia, utrudnień w pracach rozruchowych, ale widzimy pewne rozwiązania. W sytuacji ekstraordynaryjnej zwrócimy się do władz państwowych o umożliwienie wjazdu odpowiednich specjalistów do Polski" - powiedział Dąbrowski podczas telekonferencji.

W przypadku budowy nowych bloków w Elektrowni Dolna Odra grupa nie identyfikuje ryzyk ze względu na wczesny etap prac.

"W przypadku farm wiatrowych na lądzie istnieje potencjalne ryzyko opóźnienia wydania pozwoleń" - dodał prezes.

Z kolei w kwestii farm wiatrowych offshore PGE jest na etapie negocjacji z potencjalnym partnerem i nie identyfikuje ryzyk.

Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)