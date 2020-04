MedApp rozpoczął prace związane z przejściem na GPW z NC, planowanym na IV kw.



Warszawa, 07.04.2020 (ISBnews) - MedApp rozpoczął prace związane z przeniesieniem notowań na rynek główny GPW, podpisując umowę z kancelarią prawną Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy Sp. k. (SSW). Kancelaria będzie odpowiadać za przygotowanie prospektu emisyjnego oraz obsługę prawną całego procesu, podała spółka. Termin planowanej zmiany notowań, połączonej z emisją akcji, to IV kwartał 2020 r.

"Wejście na rynek główny warszawskiej giełdy będzie dla MedAppu możliwością przyspieszenia rozwoju. Pozwoli nam to wzbudzić zainteresowanie naszą spółką dużych instytucji finansowych, które na co dzień nie inwestują na rynku NewConnect. Uważamy, że jesteśmy gotowi na zmianę systemu notowań, dlatego podpisaliśmy umowę z kancelarią SSW, która ma bardzo duże doświadczenie w obsłudze prawnej spółek giełdowych. Chcemy przeniesienie notowań połączyć z dodatkową emisją akcji, która pozwoli nam zrealizować zakładane cele biznesowe. Analizujemy z Domami Maklerskimi, które złożyły nam propozycje w tym zakresie możliwe scenariusze" - powiedział prezes Krzysztof Mędrala, cytowany w komunikacie.

Kancelaria Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy Sp. k. to warszawska kancelaria prawna specjalizująca się w prawie podatkowym oraz finansowym. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w obsłudze spółek kapitałowych, w szczególności spółek giełdowych. Specjaliści kancelarii uczestniczyli we wsparciu kilkudziesięciu procesów IPO oraz M&A.

MedApp S.A. to notowana na NewConnect spółka działająca w branży telemedycyny. Produktem stworzonym i rozwijanym przez firmę jest analityczny system telemedyczny Carna Life, skierowany do pacjentów, lekarzy, placówek medycznych. System znajduje zastosowanie w takich dziedzinach jak: kardiologia, diabetologia, dietetyka, choroby cywilizacyjne oraz obrazowanie 3D/4D.

