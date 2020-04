Źródło: PAP

Ambasadorzy państw UE przyjęli we wtorek w Brukseli pakiet mobilności, czyli zestaw budzących kontrowersje przepisów ws. transportu drogowego. Polska i siedem innych krajów UE sprzeciwiło się ich przyjęciu, ale nie wystarczyło to, by zablokować wejście przepisów w życie.