InPost zaoferował usługę InPost Fulfillment, realizowaną 'na zewnątrz' sklepów

Warszawa, 16.04.2020 (ISBnews) - InPost rozpoczął oferowanie usługi InPost Fulfillment dzięki któremu cały proces związany z zamówieniem danego produktu dzieje się "na zewnątrz" poza siedzibą stacjonarną sklepu, podała spółka.

"W ramach usługi InPost Fulfillment, towar od producenta trafia bezpośrednio do magazynów zewnętrznych InPost, a po złożeniu zamówienia w danym sklepie produkty zostają przygotowane, spakowane i przekazane do doręczenia. Cały proces dzieje się 'na zewnątrz', poza siedzibą stacjonarną sklepu. InPost Fulfillment pełni rolę buforowego magazynu i poduszki bezpieczeństwa - sklepy nie muszą się obawiać, że w wyniku restrykcji ich biznes przestanie działać, bo za kluczowe procesy związane z obsługą paczek odpowiada InPost" - czytamy w komunikacie.

Prezes Rafał Brzoska zwrócił uwagę na statystyki, które pokazują, iż w czasie ograniczeń, które wprowadził rząd, aktywność użytkowników w sieci wzrosła niemal dwukrotnie.

"Zmienił się również biznes, bo w niezwykłym tempie rośnie zainteresowanie zakupami online. Przed nowymi wyzwaniami stanęły nie tylko firmy logistyczne, ale przede wszystkim sklepy, które w sposób szczególny muszą dbać o bezpieczeństwo klientów oraz swoich pracowników. W kontekście sprawnego i bezpiecznego dostarczania produktów do konsumentów, kluczowe znaczenie - szczególnie obecnie - ma odpowiednie zaplecze infrastrukturalne i logistyczne. W tym pomagamy my, oferując usługę InPost Fulfillment. Dla dobrze przygotowanych magazynowo i organizacyjnie e-sklepów wzrost wolumenów to idealna okazja, żeby rozwinąć skrzydła" - dodał Brzoska, cytowany w komunikacie.

"W InPost wspieramy sklepy internetowe oraz e-klientów, którzy bezpiecznie mogą odbierać swoje przesyłki w Paczkomatach, ale również te podmioty, na których obecna sytuacja makroekonomiczna odciska swoje piętno. Chodzi o sklepy stacjonarne, które z uwagi na obostrzenia zostały zmuszone do zamknięcia lokali i dziś myślą o przeniesieniu swojego handlu do strefy online" - powiedział dyrektor działu Fulfillment w InPost Hubert Walczak, także cytowany w komunikacie.

InPost to największy w Polsce operator logistyczny, w którego zainwestowały amerykańskie fundusze inwestycyjne Advent International i KKR. Firma oferuje usługi kurierskie oraz dostawy za pośrednictwem ogólnopolskiej sieci Paczkomatów InPost dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, w tym kompleksowe usługi dedykowane branży e-commerce. W 2018 r. InPost dostarczył ponad 86 mln przesyłek, czyli o 52,5% więcej niż rok wcześniej. Dostawy za pośrednictwem Paczkomatów wzrosły o 56,3%, a przez Kuriera InPost o 45,5%.

