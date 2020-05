Energa i Enea przedłużyły okres analiz projektu Ostrołęka C o ok. miesiąc



Warszawa, 08.05.2020 (ISBnews) - Energa i Enea, inwestorzy budowy Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW, podjęły decyzję o przedłużeniu okresu analiz dotyczących dalszych działań w tym projekcie, podała Energa.

"Energa i Enea [...] postanowiły o przedłużeniu okresu prowadzenia analiz dotyczących dalszych działań w projekcie budowy Elektrowni Ostrołęka 'C' o mocy ok. 1000 MW, które zgodnie z pierwotnymi założeniami sponsorów miały zakończyć się do 7 maja 2020 roku. Sponsorzy zakładają, że prace w ramach analiz potrwają jeszcze około miesiąca" - czytamy w komunikacie.

Pierwotne uzgodnienie na temat analiz w okresie zawieszenia prac nad projektem Ostrołęka C podpisane zostało 24 lutego.

13 lutego Enea i Energa podjęły wspólną decyzję o zawieszeniu finansowania projektu Ostrołęka C.

Enea jest spółką dominującą polskiej grupy kapitałowej, która jest zaangażowana w produkcję, obrót i dystrybucję energii elektrycznej, a także wydobycie węgla kamiennego. Enea jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW.

