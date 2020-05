Monnari Trade: Salony działają od 4 maja, przychody są mniejsze o ok. 50%



Warszawa, 18.05.2020 (ISBnews) - Wszystkie salony Monnari Trade działają od 4 maja, jednak odwiedziny centrów handlowych spadły radykalnie, a to przekłada się na przychody mniejsze o ok. 50%, poinformował prezes Mirosław Misztal.

"Grupa kapitałowa Monnari Trade S.A. boleśnie odczuła zakaz dotyczący sprzedaży w centrach handlowych. Odnotowaliśmy spadek sprzedaży towarów o 62,69% w marcu b.r., zaś w kwietniu o 90%. Przez cały kwiecień 2020 r. tylko sklep internetowy w pełni realizował sprzedaż. Od 4 maja b.r. wszystkie nasze salony działają, jednak odwiedziny centrów handlowych spadły radykalnie, a to przekłada się na przychody mniejsze o ok. 50%" - napisał Misztal w liście załączonym do raportu rocznego.

Ważnym elementem dla zrównoważenia przepływów finansowych grupy kapitałowej będzie wynik negocjacji z poszczególnymi centrami handlowymi, podkreślił prezes.

"Spółki grupy kapitałowej będą dążyć do urealnienie poziomu wszystkich opłat związanych z najmem, do obecnej sytuacji. Strategia budowy grupy kapitałowej Monnari Trade S.A. opiera się na założeniu, że każda placówka handlowa jest rentowna, co oznacza, iż przychody generowane przez dany salon - spółkę, pokrywają koszty wynagrodzeń pracowników sklepu, koszty najmu oraz mają swój proporcjonalny udział w kosztach centrali. Mamy nadzieję, że wszyscy uczestnicy rynku mają poczucie wspólnoty oraz wzajemnej odpowiedzialności w tej trudnej dla wszystkich sytuacji" - dodał Misztal.

Spółka dominująca wraz z grupą kapitałową na koniec 2019 r. posiadała 204 salony sprzedaży dla obu marek (Monnari oraz Femestage Eva Minge) wraz ze sklepem internetowym o całkowitej powierzchni ok. 43,5 tys. m2.

"W obecnej sytuacji grupa kapitałowa uzależnia ilość salonów od wyniku negocjacji z poszczególnymi właścicielami centrów handlowych" - napisano w raporcie.

Monnari Trade to spółka odzieżowa istniejąca od 2000 r. Na GPW jest notowana od 2006 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 282,2 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)