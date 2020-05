"ING wypowiedział umowę w części dotyczącej:



1) sublimitu kredytowego udostępnionego w ramach limitu kredytowego umowy wieloproduktowej w wysokości 15 000 000 zł na okres od dnia 28.03.2018 do dnia 12.03.2019 r. do wykorzystania w formie kredytów obrotowych w rachunku kredytowym do wysokości 15 000 000 zł wraz z udzielonymi kredytami obrotowymi,



2) sublimitu kredytowego udostępnionego w ramach limitu kredytowego umowy wieloproduktowej w wysokości 15 000 000 zł na okres od dnia 28.03.2018 do dnia 12.03.2019 do wykorzystania w formie kredytów obrotowych w rachunku kredytowym do wysokości 15 000 000 zł" - czytamy w komunikacie.



Umowa wieloproduktowa została wypowiedzenia z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia, który upłynie 4 czerwca 2020 r. Podstawą wypowiedzenia umowy wieloproduktowej jest wystąpienie stanu zagrożenia upadłością, co wynika z faktu utraty przez spółkę zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych, o czym świadczy wypowiedzenie umów kredytowych przez główny bank finansujący spółkę oraz wystąpienie przypadku naruszenia polegającego na braku wpływów należności ze scedowanych na ING wierzytelności handlowych, podkreślono.



Na dzień sporządzenia wypowiedzenia zadłużenie z tytułu kredytów obrotowych udzielonych na podstawie umowy wieloproduktowej wynosi 1 837 714,76 zł.



"Pomimo złożonego wypowiedzenia spółka zamierza podjąć rozmowy z BGK w przedmiocie możliwości udziału ING w przyspieszonym postępowaniu układowym" - podsumowano.



Nextbike Polska jest numerem jeden na polskim rynku miejskich systemów rowerowych pod względem liczby rowerów (ok. 80 proc. udziału w rynku). Spółka jest operatorem systemów rowerów miejskich w kilkudziesięciu miastach i miejscowościach w Polsce, m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu i Łodzi. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od 2017 r.

>>> Polecamy: Rola i możliwości banków w odbudowie wartości przedsiębiorstw [Kwadrans z EKF]