M. Michałek powołany na prezesa, a K. Kwiecień na wiceprezesa Kogeneracji

Warszawa, 03.06.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja powołała w skład zarządu Mariusza Michałka do pełnienia funkcji prezesa oraz Krzysztofa Kwietnia do pełnienia funkcji wiceprezesa, podała spółka.

Jednocześnie do spółki wpłynęły rezygnacje Radosława Woszczyka i Romana Nowaka z pełnienia funkcji członka zarządu z dniem 2 czerwca br. i tym samym zakończyło się ich oddelegowanie do czasowego wykonywania czynności członka zarządu spółki. Przyczyny rezygnacji nie zostały podane.

Mariusz Michałek jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej. Ukończył również m.in. podyplomowe studia w zakresie Prawo Gospodarcze i Handlowe na Uniwersytecie Śląskim. Obecnie realizuje studia Executive MBA organizowane przez Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, podano.

Posiada ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie kreowania, kierowania i zarządzania podległym mu obszarem w przemyśle i energetyce zarówno w międzynarodowych koncernach jak i spółkach z udziałem Skarbu Państwa. W trakcie kariery zawodowej ponad 2 lata pracował na stanowisku dyrektora oddziału nr 1 w Krakowie PGE Energia Ciepła, 6 lat w Grupie Tauron, m.in. jako wiceprezes zarządu Tauron Wytwarzanie Serwis oraz jako dyrektor operacyjny - prokurent w Tauron Serwis oraz 14 lat w Danfoss Poland, wymieniono.

Krzysztof Kwiecień jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Poitiers. Od 2007 r. jest związany zawodowo z sektorem energetycznym. Od 1 maja 2018 r. pełni funkcję prezesa Elektrociepłowni "Zielona Góra". Przed dołączeniem do grupy kapitałowej PGE pracował w PGNiG na stanowisku zastępcy dyrektora Oddziału Obrotu Hurtowego/dyrektora Departamentu Logistyki i Rozliczeń. W latach 2017-2018 był członkiem rady nadzorczej PGNiG Termika, podano również.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja składa się z 3 zakładów produkcyjnych o łącznej mocy elektrycznej 365,7 MW i cieplnej 1 080,4 MW. Większościowy pakiet akcji spółki należy do Polskiej Grupy Energetycznej.

