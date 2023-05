PCC Exol odnotował 20,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 39,04 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 28,67 mln zł wobec 49,21 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 32,86 mln zł wobec 53,13 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 281,6 mln zł w I kw. 2023 r. wobec 297,6 mln zł rok wcześniej.

"Z początkiem 2023 roku, zgodnie z oczekiwaniami z czwartego kwartału 2022 roku, sytuacja w zakresie dostępności na rynku europejskim chemikaliów, w tym także surfaktantów, uległa zdecydowanej poprawie, co znalazło odniesienie w wypracowanych rezultatach grupy w pierwszych trzech miesiącach br. [...] Negatywne czynniki rynkowe oraz spadające ceny surfaktantów spowodowały, że w pierwszym kwartale 2023 roku Grupa PCC Exol wypracowała zysk EBITDA na poziomie 32,9 mln zł, niższym o 38,2% wobec 53,1 mln z pierwszego kwartału 2022 roku. Warto jednak zauważyć, że zysk EBITDA był wyższy o 8,2% wobec 30,4 mln zł z czwartego kwartału 2022 r. Z kolei zysk netto ukształtował się w wysokości 20,3 mln i był niższy o 48,1% od pierwszego kwartału 2022 roku, jednak o 5,4% wyższy niż w ostatnim kwartale ubiegłego roku. Marża grupy wyniosła 20,3%" - napisał zarząd w liście do akcjonariuszy.

Przychody grupy ze sprzedaży produktów do zastosowań w detergentach i kosmetykach spadły zarówno wobec I, jak i IV kwartału ubiegłego roku. W I kwartale br. osiągnęły wartość 129 mln zł, a wolumen ukształtował się na poziomie 17,5 tys. ton, niższym od I, ale wyższym od IV kwartału 2022 roku. Obserwowaliśmy niższe zapotrzebowanie na produkty z tej grupy surfaktantów, głównie masowych, w związku z wysokimi zapasami zgromadzonymi przez klientów w drugiej połowie 2022 roku. W grupie surfaktantów do zastosowań przemysłowych, wobec IV kwartału 2022 r., widoczny był zwiększony popyt w niektórych branżach, takich jak tekstylia i garbarstwo, czyszczenie przemysłowe, przemysł papierniczy oraz farby i powłoki. Ta grupa produktowa wzrosła wartościowo i wolumenowo wobec IV kwartału 2022 roku. Jednak spadek cen na rynku surfaktantów w I kwartale 2023 roku nie pozwolił obronić wielkości przychodów ze sprzedaży w tym okresie. Spadły one w stosunku do I kwartału 2022 r., osiągając wartość 105,3 mln zł, przy jednoczesnym wzroście wolumenu o 0,4 tys. ton, podano również.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2023 r. wyniósł 19,83 mln zł wobec 35,05 mln zł zysku rok wcześniej.

PCC Exol jest największym producentem środków powierzchniowo czynnych (surfaktantów) w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jest jedynym producentem surfaktantów anionowych i niejonowych w Polsce. Od 2012 r. akcje spółki są notowane na rynku podstawowym warszawskiej giełdy. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 180,91 mln zł w 2022 r.

