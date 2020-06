"Za pośrednictwem urządzenia InPost z urzędu można odebrać m.in. dowód rejestracyjny pojazdu w przypadku wymiany z powodu braku miejsca na wpis dot. badania technicznego, wtórniki karty pojazdu, prawa jazdy, tablicy rejestracyjnej i dowodu rejestracyjnego. Planowane są kolejne instalacje maszyn przy urzędach w całej Polsce - InPost prowadzi rozmowy z kilkudziesięcioma miastami. Już teraz specjalistyczne Paczkomaty dostępne są przy urzędach miasta i starostwach w: Gorzowie Wielkopolskim, Nowym Targu, Wołominie oraz Koszalinie" - czytamy w komunikacie.



Paczkomaty Urząd 24 zostaną zamontowane przy trzech siedzibach Wydziału Ewidencji Pojazdów i Kierowców - przy al. Powstania Warszawskiego 10, na osiedlu Zgody 2 w Nowej Hucie i przy ul. Wielickiej 28A.



"Kraków dołącza do wielu innych miast, które już korzystają z naszej najnowszej usługi InPost Urząd 24. Co dla nas ważne, jest to pierwsze tak duże miasto, które postanowiło wykorzystać nowoczesne rozwiązania logistyczne także do obsługi mieszkańców. Usługa ta ogranicza konieczność kontaktu między urzędnikami a mieszkańcami, a zapotrzebowanie na usługi bezkontaktowe nadal rośnie" - powiedział prezes InPost Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie.



"Skonfigurowaliśmy nasze maszyny pod potrzeby Wydziału Ewidencji Pojazdów i Kierowców Urzędu Miasta Krakowa, dzięki czemu obieg dokumentów między urzędem a mieszkańcami będzie przebiegał szybko i sprawnie. Zainteresowanie usługą InPost Urząd 24 jest bardzo duże - zgłaszają się do nas dziesiątki kolejnych miast myślących o usprawnieniu pracy swoich urzędów za pośrednictwem naszych maszyn" - dodał prezes.



Usługa InPost Urząd 24 jest dostępna także w innych miastach w Polsce. Paczkomaty już aktywne znajdują się przy:



* Urzędzie Miasta w Gorzowie Wielkopolskim - 2 Paczkomaty



* Starostwie Powiatowym w Gorzowie Wielkopolskim - 1 Paczkomat



* Starostwie Powiatowym w Nowym Targu - 1 Paczkomat



* Starostwie Powiatowych w Wołominie - 3 Paczkomaty



* Starostwie Powiatowym w Koszalinie - 1 Paczkomat



Urzędy, które podjęły współpracę z InPost i w których usługa jest aktualnie w trakcie wdrażania to:



* Starostwo Powiatowe w Poświętnem - 1 Paczkomat



* Urząd Miasta Kalisza - 1 Paczkomat



* Urząd Pracy w Wołominie - 1 Paczkomat



InPost to największy w Polsce operator logistyczny, w którego zainwestowały amerykańskie fundusze inwestycyjne Advent International i KKR. Firma oferuje usługi kurierskie oraz dostawy za pośrednictwem ogólnopolskiej sieci Paczkomatów InPost dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, w tym kompleksowe usługi dedykowane branży e-commerce. W 2018 r. InPost dostarczył ponad 86 mln przesyłek, czyli o 52,5% więcej niż rok wcześniej. Dostawy za pośrednictwem Paczkomatów wzrosły o 56,3%, a przez Kuriera InPost o 45,5%.



(ISBnews)