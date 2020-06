"Zgodnie z podjętą przez zwyczajne walne zgromadzenie spółki [...] uchwałą w sprawie wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty postanowiono dokonać wypłaty dywidendy z zysku spółki za 2019 rok w kwocie 555 tys. zł oraz z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych w kwocie 952 258,64 zł, tj. łącznie w kwocie 1 507 258,64 zł, wedle następujących zasad:



a) w podziale zysku biorą udział wszyscy akcjonariusze spółki z wyłączeniem akcji własnych będących w posiadaniu spółki, tj. na dzień podjęcia uchwały 414 031 akcji;



b) dywidenda na jedną akcję wynosi 0,02 zł;



c) dniem nabycia prawa do dywidendy jest dzień 29.09.2020 r.;



d) termin wypłaty przez spółkę dywidendy ustala się na dzień 13.10.2020 r." - czytamy w komunikacie.



Dywidendą objęte są akcje spółki w liczbie 75 362 932 sztuki, pomniejszonej o liczbę akcji własnych spółki, wskazano również.



Grupa kapitałowa Immobile posiada w portfelu spółki działające w przemyśle, hotelarstwie, nieruchomościach oraz branży budowlanej. Jest notowana na GPW od 2007 r. (początkowo jako Makrum). Posiada w portfelu spółki działające w przemyśle, hotelarstwie, developingu i budownictwie przemysłowym.



(ISBnews)