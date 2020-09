Zysk operacyjny wyniósł 260,76 mln zł wobec 0,31 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 269,86 mln zł wobec 8,59 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 577,95 mln zł w I poł. 2020 r. wobec 257,51 mln zł rok wcześniej.



"W I półroczu 2020 r. grupa kapitałowa Mercator Medical powiększyła przychody ze sprzedaży o 320,4 mln zł, tj. o 124,4% w porównaniu do pierwszego półrocza poprzedniego roku. Wzrost ten to efekt głównie wzrostu cen produktów sprzedawanych przez Grupę wywołany skokowym wzrostem popytu (epidemia koronawirusa). Wzrost wolumenu sprzedaży rękawic w pierwszym półroczu 2020 roku, wynoszący ponad 25,2%, jest również istotnym czynnikiem wpływającym na rekordowe wyniki sprzedaży w omawianym okresie, ale nie aż tak istotnym jak wzrost cen. Przychody ze sprzedaży wyprodukowanych w grupie kapitałowej Mercator Medical rękawic diagnostycznych wzrosły w omawianym okresie o nieco ponad 130% (tj. o 151,5 mln zł), a ich wzrost ilościowy wyniósł niemal 15,4% (w pierwszym półroczu sprzedano prawie 224 mln szt. rękawic więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego). Z kolei przychody ze sprzedaży towarów i materiałów (nabywane głównie od dostawców zewnętrznych rękawice, opatrunki i wyroby z włókniny) zwiększyły się o 122,6% (tj. o 170,8 mln zł), co było efektem w większości wzrostu cen i wolumenów rękawic oraz maseczek chirurgicznych. Wzrost ilościowy rękawic, nabywanych od innych producentów i sprzedawanych przez Grupę wyniósł niemal 38,0% (w pierwszym półroczu sprzedano ponad 426 mln szt. rękawic więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego)" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.



W pierwszym półroczu 2020 r. marża brutto uzyskana ze sprzedaży towarów i materiałów wyniosła 51,5% (159,7 mln zł), co oznacza wzrost o blisko 32,6 pkt. proc (+133,3 mln zł). Duży wzrost marży wartościowy i procentowy na sprzedaży towarów to w głównej mierze efekt sytuacji skokowego wzrostu cen produktów oferowanych przez Grupę wywołany popytem przewyższającym podaż po wybuchu epidemii koronowirusa. Dodatkowo pozytywnie na uzyskiwane marże wpłynął stan zapasów magazynowych, które nabywane i produkowane były jeszcze przed wzrostem cen towarów i surowców, podano także.



Mercator Medical podał, że ponad 124-proc. wzrost przychodów ze sprzedaży r/r oraz bardzo wysoki wzrost marż przełożyły się na 260,7 mln zł zysku na poziomie wyniku operacyjnego za pierwsze półrocze 2020 roku. Wynik na działalności operacyjnej skorygowany o amortyzacje (EBITDA) wyniósł w pierwszym półroczu 2020 r. 269,8 mln zł i jest ponad 31 razy wyższy od wyniku z roku poprzedniego, co z kolei oznacza, że rentowność na tym poziomie wyniosła 46,7% i była o 43,4 pkt. proc. wyższa niż przed rokiem.



Dług odsetkowy netto na 30 czerwca 2020 r. ma wartość ujemną i wynosi minus 36,2 mln zł, jest tym samym o prawie 158,5 mln zł niższy niż rok wcześniej (-129,7%) i o ponad 169,7 mln zł niższy niż na koniec grudnia ubiegłego roku.



"Tak duży spadek długu netto na przestrzeni półrocza to efekt osiągniętych zysków i wygenerowanej gotówki. Wskaźnik dług netto/EBITDA (EBITDA za ostatnie raportowane 4 kwartały) znajduje się na poziomie (minus) 0,13 (wobec 5,21 w analogicznym okresie ubiegłego roku). Kowenant bankowy dopuszcza ten wskaźnik na określonym poziomie dodatnim (nie wyższym niż), wskaźnik poniżej zera spełnia kowenant" - czytamy także.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2020 r. wyniósł 82,49 mln zł wobec 2,44 mln zł straty rok wcześniej.



Grupa Mercator Medical podaje, że jest liderem w Polsce oraz jednym z kluczowych graczy w Europie Środkowo-Wschodniej na rynku jednorazowych rękawic medycznych. Należy do niej zakład produkcyjny w Tajlandii. Grupa działa globalnie w ponad 50 krajach. W 2013 r. spółka zadebiutowała na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 540 mln zł w 2019 r.



(ISBnews)