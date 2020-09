Wartość EBITDA wyniosła 111,9 mln zł i była wyższa o 67,7 mln zł (+154%) w porównaniu do I półrocza 2019 roku, podano.



"Spółka zanotowała w I półroczu br. zysk netto na poziomie 62,4 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego wyniósł on 15,1 mln zł. Wartość EBITDA wyniosła 107,2 mln zł i była wyższa o 62,9 mln zł (+142,1%) w porównaniu do I półrocza 2019 roku" - czytamy w komunikacie.



Wartość jednostkowych przychodów ze sprzedaży wyniosła w I poł. br. 578,8 mln zł, co oznacza wzrost o 45,9% r/r.



"Na ww. wyniki spółki i grupy główny wpływ miała zdecydowanie wyższa, w porównaniu do analogicznych okresów w poprzednich latach, wielkość przychodów ze sprzedaży, co jest rezultatem bardziej równomiernego rozłożenia się planów sprzedaży w okresie 2020 roku w porównaniu do poprzednich lat" - czytamy dalej.



Spółka zastrzega, iż przedmiotowe wstępne wyniki finansowe mogą ulec zmianie, z zastrzeżeniem jednak, iż ewentualne zmiany nie powinny mieć charakteru istotnego. Ostateczne wyniki zostaną przekazane w raporcie za pierwsze półrocze 2020 roku Spółki, który zgodnie z przyjętym kalendarzem publikacji raportów okresowych, zostanie opublikowany w dniu 21 września 2020 roku.



Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 896 mln zł w 2019 r.



(ISBnews)