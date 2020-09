O tym, że fundusz private equity Advent International przymierza się do sprzedaży akcji polskiej firmy kurierskiej, jako pierwszy poinformował Bloomberg. Według anonimowych źródeł agencji sprawa jest na wczesnym etapie. Właściciel InPostu rozważa różne opcje we współpracy z Citigroup, a wycena firmy może przekroczyć 2 mld euro (ok. 9 mld zł).

Także z nieoficjalnych informacji DGP wynika, że Advent International chce upłynnić swoje aktywa InPostu lub znaleźć wspólnika do tego biznesu. Fundusz zainwestował w tę firmę kurierską i związaną z nią spółkę Integer w 2017 r., gdy miały kłopoty finansowe. Za przejęcie kontroli nad nimi zapłacił ponad 300 mln zł. Część akcji zachował założyciel i szef firmy Rafał Brzoska.