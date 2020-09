"Drugie półrocze powinno zrealizować podobne przychody, na poziomie z I półrocza, wynik też powinien być na poziomie zadowalającym. Nasz cel to żeby wyniki netto były w granicach 5%, 5% plus. I to co widzimy, kolejne lata też powinny być dla grupy dobre i w takim tempie się rozwijać" - powiedział Tuchlin podczas konferencji prasowej.



Dekpol odnotował 33,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2020 r. wobec 17,49 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 527,48 mln zł w I poł. 2020 r. wobec 423,45 mln zł rok wcześniej.



W prezentacji spółka podała, że w największym segmencie generalnego wykonawstwa, portfel zamówień obejmował na koniec I półrocza 740 mln zł (w tym 100 mln zł dla własnego segmentu deweloperskiego), z czego do realizacji w br. pozostało 410 mln zł (w tym 65 mln zł dla dewelopera).



Prezes spółki Dekpol Deweloper (obejmującej drugi największy segment w grupie) Sebastian Barandziak poinformował z kolei, że poziom przychodów segmentu "powinien zakończyć się w okolicach 300 mln zł w tym roku", przy przekazaniu ok. 650 mieszkań, zgodnie z celami opublikowanymi w lutym i podtrzymanymi w lipcu.



Przychody trzeciego segmentu - produkcji osprzętu do maszyn budowlanych - zgodnie ze słowami zarządu ustabilizowały się po przejściowym spadku związanym z pandemią COVID-19.



Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW. Dekpol sprzedał 382 lokale w 2019 r. wobec 569 lokali w 2018 r.



