"Nasze plany na przyszłość, na najbliższe kwartały są takie, że chcemy zdywersyfikować sprzedaż pod kątem klientów instytucjonalnych. Na dzień dzisiejszy prowadzimy klika rozmów. Jedną, myślę, że w ciągu godzin, a może dni, będziemy w stanie przybliżyć. Rozmowy są szczegółowe, jesteśmy tuż przed podpisaniem listu intencyjnego. Będziemy o nim komunikować w najbliższym czasie" - powiedział Barandziak podczas konferencji prasowej.



Poinformował także, że strategią spółki jest, by spodziewany w tym roku poziom przychodów - ok. 300 mln zł - utrzymać w kolejnych latach, dochodząc do tego m.in. dzięki zwiększaniu średniej ceny lokalu. Ma to być możliwe za sprawą większej sprzedaży segmentu premium.



Zwrócił uwagę, że perspektywy kolejnych okresów są dobre, ponieważ wartość lokali zakontraktowanych, a jeszcze nierozpoznanych w wyniku to ok. 190 mln zł.



W I półroczu br. kontraktacja dewelopera w rozumieniu umów przedwstępnych, deweloperskich oraz rezerwacyjnych wyniosła 53 lokale; w tym samym okresie poprzedniego roku kontraktacja była na poziomie 227 lokali. W przychodach segmentu deweloperskiego w pierwszym półroczu br. rozpoznana została sprzedaż 437 lokali; w tym samym okresie poprzedniego roku rozpoznanych lokali było 209, a w całym 2019 roku 490 lokali. Według stanu na 30 czerwca 2020 r., w ofercie sprzedażowej Dekpol Deweloper pozostawało 136 lokali.



Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW. Dekpol sprzedał 382 lokale w 2019 r. wobec 569 lokali w 2018 r.



(ISBnews)