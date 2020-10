Warszawa, 05.10.2020 (ISBnews) - S&P Global Ratings podwyższył rating Kernel Holding z poziomu B do B+, jednocześnie potwierdzając stabilną perspektywę ratingu, podała spółka.

"Kernel Holding wypracował lepsze od spodziewanych wyniki w roku finansowym zakończonym 30 czerwca 2020, z pozytywnymi wolnymi przepływami gotówkowymi i skorygowaną dźwignią na poziomie ok. 3,0x, dzięki odbiciu cen oleju słonecznikowego i zwiększeniu zdolności eksportowych ziarna" - czytamy w komunikacie.

"Stabilna perspektywa odzwierciedla nasze przekonanie, że niskie ryzyko zakłócenia wolumenu eksportu z powodu pandemii COVID-19 i znacząco niższy capex w roku finansowym 2022 powinny wspierać przepływy gotówkowe" - czytamy dalej.

Kernel Holding to producent spożywczy działający na Ukrainie. Jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)