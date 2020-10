Zgodnie z opublikowanym w piątek w nocy w Dzienniku Ustaw rozporządzeniem Rady Ministrów zmieniającym rozporządzenie ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii strefy czerwonej zostają rozciągnięte na całą Polskę od soboty, 24 października 2020 r.

"Salony kosmetyczne, fryzjerskie i tatuażu działają w reżimie sanitarnym. W miejscu, w którym jest prowadzona taka działalność, przebywa wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku, gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun" - czytamy.

Dodano, że stanowiska obsługi muszą znajdować się w odległości co najmniej 1,5 m od siebie, chyba że między tymi stanowiskami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej co najmniej 2 m od powierzchni podłogi.

Od soboty cała Polska stała się strefą czerwoną - poinformował w piątek premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej. Szef rządu stwierdził, że sytuacja epidemiczna nadal jest niedobra i mamy do czynienia z dynamicznym wzrostem zakażeń koronawirusem. Dlatego - jak tłumaczył - działania muszą być bardzo zdecydowane, by zahamować przyrosty zakażeń.

Zgodnie z nowymi obostrzeniami, które weszły w życie w sobotę, obowiązuje zakaz stacjonarnej działalności lokali gastronomicznych i restauracji; mogą one sprzedawać swoje dania jedynie na wynos przez okres dwóch tygodni z możliwością przedłużenia.