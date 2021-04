Koszt planowanej restrukturyzacji górnictwa w latach 2021-2027 wyniesie 9 657 mln zł, w tym w roku bieżącym 578 mln zł, a w przyszłym 2 316 mln zł, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa kamiennego. Projekt trafił właśnie do konsultacji, które maja potrwać do 30 kwietnia.

"Niniejszy projekt nowelizacji ustawy stanowi kontynuację działań rozpoczętych w 2015 r. po przyjęciu przez Radę Ministrów w dniu 7 stycznia 2015 r. do realizacji "Planu naprawczego Kompanii Węglowej S.A.". Wprowadzenie zmian w ustawie jest niezbędne w celu umożliwienia dalszego nabywania kopalń przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. i przeprowadzenia ich likwidacji, jak również prowadzenia w nich restrukturyzacji zatrudnienia. Intencją zmian w zakresie terminów przekazywania zbędnego majątku produkcyjnego oraz pracowników jest zapewnienie sektorowi bezpiecznego środowiska regulacyjnego w okresie istotnych i szybkich zmian" – czytamy w uzasadnieniu. Celem projektu jest również umożliwienie skorzystania z instrumentów osłonowych i należnych z tego tytułu świadczeń socjalnych pracownikom zatrudnionym w kopalni, zakładzie górniczym lub jego oznaczonej części, nabytych po dniu 1 stycznia 2015 r. przez przedsiębiorstwo, którzy w okresie likwidacji kopalni, zakładu górniczego lub jego oznaczonej części, nie posiadają uprawnień emerytalnych. Tymi instrumentami są: 1) urlop górniczy albo 2) urlop dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla, albo 3) jednorazowa odprawa pieniężna, podano także. Oszacowane koszty procesu restrukturyzacji w kwocie 2 260,9 mln zł, związane z przekazywaniem w latach 2021–2023 r. majątku kopalń wraz z pracownikami do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. obejmują wydatki na łączną kwotę 2 215,9 mln zł, z czego: – urlopy górnicze i przeróbkarskie 1 181,4 mln zł – jednorazowe odprawy pieniężne 150,9 mln zł – fizyczna likwidacja 643,0 mln zł – naprawianie szkód górniczych 193,6 mln zł – renty wyrównawcze 26,2 mln zł – dotacje z NFOŚiGW 20,8 mln zł oraz zmniejszenie wpływów do budżetu z tytułu zwolnień z wpłat i opłat na kwotę 45 mln zł. Do szacunków przyjęto ceny bieżącego roku, co oznacza, że w przyszłości ponoszone koszty mogą się zwiększyć, zwłaszcza w zakresie zadań związanych z fizyczną likwidacją oraz naprawianiem szkód górniczych, podano także. Dotacji będzie udzielał minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin w trybie i na warunkach określonych w przepisach wykonawczych do ustawy. W ocenie skutków regulacji przedstawiono wpływ projektu na sektor finansów publicznych w latach 2021–2027, który po stronie wydatków wykazuje zwiększenie na kwotę 9 521 mln zł, z czego: – wydatki z budżetu państwa w formie dotacji 8 412 mln zł – dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) 1 109 mln zł. Kwota wydatków obejmuje koszty restrukturyzacji sektora górnictwa węgla kamiennego dla jednostek, których likwidację rozpoczęto: – przed dniem 1.01.2007 r. 3 152 mln zł – w latach 2015–2018 4 153 mln zł – w latach 2021–2023 2 216 mln zł W latach 2021–2027 wydatki zostały oszacowane na kwotę 6 369 mln zł dla jednostek, których likwidację rozpoczęto po dniu 1 stycznia 2015 r. Uwzględniając środki już wydatkowane na ten cel w latach 2015–2020, w projekcie ustawy limit podwyższono do 12 mln zł i wydłużono okres finansowania do 2027 r., podano także. Projekt zakłada, że nowela ma częściowo wejść w życie 1 lipca 2021 r., w pozostałej części - od 2022 r.