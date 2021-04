"W Kłodzku i w Płocku posiadamy nieruchomości gruntowe od kilku lat. Jesteśmy w bardzo zaawansowanych rozmowach dotyczących zagospodarowania tych nieruchomości nowymi inwestycjami handlowymi. Chcielibyśmy obie rozpocząć w tym roku, pewnie pierwszy będzie Płock. Inwestycje mamy zamiar zakończyć na przełomie 2022 i 2023 r. Mają łączną wartość ponad 100 mln zł. Jesteśmy w trakcie negocjacji z partnerami handlowymi i umów finansowania tych obiektów" - powiedział Janik podczas telekonferencji.

W prezentacji spółka podała, że wartość inwestycji w Kłodzku to ok. 57 mln zł, a planowany termin jej ukończenia to I kw. 2023 r., natomiast w Płocku inwestycja - warta ok. 45 mln zł - może być ukończona w III kw. 2022 r.

"Wszystko wskazuje, że jeszcze w ciągu tego półrocza będziemy w stanie oficjalnie potwierdzić zawarcie stosownych umów i poinformować o rozpoczęciu inwestycji" - dodał prezes.

Rozpoczęta jest już budowa obiektu handlowego w Skawinie. Inwestycja warta jest 37 mln zł. Otwarcie zaplanowane jest na I kw. 2022 r. W budowie jest także park handlowy w Ząbkowicach Śląskich. Poziom jego komercjalizacji sięgnął 66%. Oddanie do użytkowania zaplanowano na III kw. 2021 r.

Spółka posiada także nieruchomość w Przemyślu, którą planowała przeznaczyć pod zabudowę mieszkaniową. Inwestycja ta jest jednak obecnie zawieszona.

P.A. Nova jest firmą oferującą usługi w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych i zarządzającą portfelem obiektów własnych. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)