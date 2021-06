Grupa IMS zastrzegła, że zgodnie z wcześniej zawartą umową, bardzo istotna część zapłaty na rzecz dotychczasowych właścicieli AM (wszyscy będą pracować dalej na rzecz AM lub współpracować ze spółką) uzależniona będzie od zysków, jakie spółka wypracuje dla grupy kapitałowej IMS, podano w komunikacie.

"Dodatkowa zapłata za udziały uzależniona będzie od zysku netto wypracowanego w okresie 01.01.2022 - 31.12.2022, tj. w okresie, gdy AM będzie w strukturach Grupy IMS. Zapłata ta waha się między 1 550 000 zł brutto do podziału na wszystkich dotychczasowych właścicieli AM przy wypracowaniu zysku netto na poziomie co najmniej 750 000 zł do 6 500 000 zł brutto do podziału na wszystkich dotychczasowych właścicieli AM przy wypracowaniu zysku netto na poziomie co najmniej 1 750 000 zł" - czytamy w komunikacie.

Audio Marketing to spółka działająca od 10 lat w branży audiomarketingu, której model biznesowy oparty jest o dostarczanie usług muzycznych do punktów sprzedaży. AM posiada obecnie ok. 7 600 lokalizacji, do których dostarcza usługi abonamentowe audio w kraju i poza granicami. To istotnie większa liczba lokalizacji (o ponad 20%) niż na dzień podpisania term sheet, tj. 31 marca 2021 r., podano także.

"Po przejęciu AM, grupa kapitałowa IMS będzie posiadała łącznie ok. 28 400 lokalizacji abonamentowych" - podsumowano.

Grupa kapitałowa IMS jest dostawcą wyspecjalizowanych usług z zakresu marketingu sensorycznego w miejscu sprzedaży. Działania grupy skupiają się w trzech głównych obszarach marketingu sensorycznego: audiomarketingu (przygotowanie i emisja formatów muzycznych oraz produkcja i emisja reklam dźwiękowych), video marketingu (produkcja i emisja przekazów reklamowych na ekranach plazmowych) oraz aromamarketingu (dobór i dystrybucja kompozycji zapachowych). Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2014 r. (początkowo jako Internet Media Services).

(ISBnews)