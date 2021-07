Mo-Bruk otrzymał zgodę Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) na eksport paliwa alternatywnego na Ukrainę i na mocy podpisanej umowy dostarczy do elektrociepłowni na Ukrainie do 10 tys. ton paliwa RDF w terminie do 10 lutego 2022 r., podała spółka.

"Pozytywna decyzja administracyjna ze strony organu polskiego poprzedzona była przeprowadzeniem postępowania przez Ministerstwo Ekologii i Zasobów Naturalnych Ukrainy" - czytamy w komunikacie. Jak wskazano, zgoda została wydana na czas określony. "W ostatnich latach czerpaliśmy przede wszystkim z potencjału rynku krajowego. Konsekwentnie jednak pracujemy nad poprawą potencjału w oparciu o współpracę z partnerami zagranicznymi. Oprócz Ukrainy, odbieramy sygnały m.in. od krajów ze wschodniej części Europy oraz Niemiec, które są gotowe przyjmować paliwo wytworzone w naszych zakładach. Warto zaznaczyć, że w zakresie eksportu paliwa alternatywnego na Ukrainę wytyczamy szlaki, ponieważ będziemy pierwszym podmiotem w Polsce, wykonującym taką działalność" - powiedział wiceprezes Mo-Bruku Wiktor Mokrzycki, cytowany w komunikacie. Mo-Bruk w 2012 roku przeniósł się z NewConnect na rynek główny warszawskiej giełdy. Jego głównym biznesem jest gospodarka odpadami - zestalanie odpadów, produkcja paliwa alternatywnego i spalanie odpadów niebezpiecznych i medycznych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki wyniosły 178,46 mln zł w 2020 r. (ISBnews)