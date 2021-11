Reklama

Strata operacyjna wyniosła 6,37 mln zł wobec 0,22 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody sięgnęły 41,1 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 38,09 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2021 r. spółka miała 7,53 mln zł jednostkowej straty netto w porównaniu z 2,79 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach w wysokości 146,19 mln zł w porównaniu z 115,18 mln zł rok wcześniej.

"Przychody spółki za 9 miesięcy 2021, w porównaniu z analogicznym okresem 2020, wzrosły z 115,2 mln zł do 146,2 mln zł, głównie w wyniku dynamicznego wzrostu przychodów ze sprzedaży leków, o 36 mln zł - z poziomu 93,6 mln zł do 129,5 mln zł (wzrost o 38,4%). Wzrost ten uzyskany został głównie w sprzedaży eksportowej, która zwiększyła się o ponad 150% (wzrost z poziomu 22,8 mln złotych do 57,3 mln zł). Sprzedaż krajowa również urosła, z dynamiką 2% (wzrost z 70,8 mln zł do 72,2 mln zł). Wysoka dynamika sprzedaży eksportowej jest efektem wprowadzenia Salmexu na ważne rynki Francji i Włoch" - czytamy w raporcie.

Celon Pharma jest zintegrowaną firmą biofarmaceutyczną zajmującą się badaniami, rozwojem, wytwarzaniem oraz sprzedażą produktów farmaceutycznych. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2016 r.

