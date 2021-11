Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 13,73 mln zł wobec 6,64 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 541,53 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 464,81 mln zł rok wcześniej.

W III kw. br. marża zwiększyła się do 8,69% z 6,77% za analogiczny okres zeszłego roku.

"Dziś Action to już nie tylko dystrybutor IT, ale także firma handlowa, producent oraz właściciel projektów e-commerce. Dzięki dywersyfikacji biznesu i wykorzystywaniu synergii pomiędzy tymi obszarami stale rośniemy i wypracowujemy bardzo dobre efekty. Poszukujemy również nowych możliwości biznesowych, gdyż rynek dziś jest bardzo zmienny i wymagający. Wiemy, że musimy to dobrze wykorzystać, by zapewnić sobie dalszy rozwój" - skomentował prezes Piotr Bieliński, cytowany w komunikacie.

W trzecim kwartale EBITDA wyniosła 15,73 mln zł względem 8,7 mln zł w analogicznym okresie zeszłego roku, co stanowi wzrost o 80,8%.

"Wysoka marża, wzrost EBITDA to najlepsze dowody na to, że prowadzimy rentowny biznes. Oczywiście, bardzo nas to cieszy. Jednak najważniejsze jest to, że cały czas rozwijamy się w oparciu o efektywny model biznesowy i mamy też pomysły oraz energię do realizacji kolejnych projektów" - dodał wiceprezes Sławomir Harazin.

W I-III kw. 2021 r. spółka miała 72,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 11,51 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 600,72 mln zł w porównaniu z 1 412,84 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2021 r. wyniósł 72,78 mln zł wobec 12,03 mln zł zysku rok wcześniej.

Action to międzynarodowa sieć dyskontów niespożywczych z 1 800 sklepami w Holandii, Belgii, Francji, Niemczech, Luksemburgu, Austrii, Polsce, Czechach i we Włoszech. We wszystkich krajach zapewnia pracę ponad 50 000 osób, z czego 41 000 jest zatrudnionych bezpośrednio przez Action. W 2020 roku całkowita sprzedaż netto wyniosła 5,6 mld euro.

