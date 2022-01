Reklama

"To kolejny krok w innowacjach wprowadzanych w całej infrastrukturze InPost – nie tylko nasza logistyka ma funkcjonować najlepiej na rynku, ale także obsługa klienta. Dzięki temu właśnie konsumenci najczęściej wybierają InPost jako formę dostawy. Założeniem dla wdrożenia Voicebota jest szybkie przekazywanie wiedzy na temat łatwo dostępnych informacji z systemów procesowych. Voicebot ma możliwość przekazania swojej rozmowy do konsultanta w sytuacji, gdy nie jest wstanie odpowiedzieć na pytania klienta" - powiedział prezes InPostu Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie.

Voicebot Mat jest w stanie dokonać m.in. ekspresowej weryfikacja paczek przypisanych do numeru, z którego dzwoni klient, podać informacje na temat statusu przesyłki - przypomni klientowi lokalizację oraz w przypadku, gdy ten nie ma aplikacji InPost, wyśle SMS z kodem odbioru, a także podać numer do kuriera. Matowi można także podać numer przesyłki, zamiast wpisywać go na klawiaturze telefonu. Jeżeli klient uzna, że mimo wszystko potrzebuje porozmawiać z konsultantem – Mat przełączy go do jednego z wielu konsultantów InPost, wymieniono w materiale.

W najbliżej przyszłości Mat będzie miał szerszą wiedzę w zakresie usług InPost, zarejestruje problem z przesyłką i poprosi zespół operacji o weryfikację, podano także.

InPost to platforma dostaw dla e-commerce. Założony w 1999 roku przez Rafała Brzoskę w Polsce, InPost posiada sieć Paczkomatów w Polsce, Wielkiej Brytanii i Włoszech, a także świadczy usługi kurierskie i fullfilment dla sprzedawców e-commerce w Polsce. W 2020 roku InPost obsłużył 249 mln przesyłek za pośrednictwem Paczkomatów, współpracując z ponad 26 000 e-sprzedawców. Aplikacja mobilna spółki - InPost Mobile ma ponad 6 mln aktywnych użytkowników. W styczniu 2021 r. InPost zadebiutował na giełdzie Euronext Amsterdam.

