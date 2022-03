"Gigant kawowy Starbucks Corp poinformował we wtorek, że zawiesza wszelką działalność gospodarczą w Rosji, w tym wysyłkę swoich produktów, i kawiarni prowadzonych ma zasadzie licencji" - podał Reuters. Firma poinformowała, że Alshaya Group z siedzibą w Kuwejcie, która prowadzi co najmniej 100 kawiarni Starbucks w Rosji, „zapewni wsparcie prawie 2000 partnerów w Rosji, których utrzymanie zależy od Starbucks”.

Zgodnie z informacjami Reutersa także Coca-Cola Co i PepsiCo Inc zdecydowały o zawieszeniu sprzedaży swoich napojów gazowanych w Rosji. "Coca-Cola podała, że jej działalność w Rosji i na Ukrainie stanowiła około 1 proc. do 2 proc. przychodów operacyjnych netto firmy w 2021 roku" - napisał Reuters.

Natomiast spółka PepsiCo, której "cole" były jednym z niewielu zachodnich produktów dozwolonych w Związku Radzieckim przed jego upadkiem, wyjaśniła, że będzie nadal sprzedawać w Rosji podstawowe produkty codziennego użytku, takie jak mleko i inne produkty mleczne, mleko modyfikowane dla niemowląt i żywność dla niemowląt.

Wtorek jest trzynastym dniem rosyjskiej agresji na Ukrainie. W związku z napaścią na Ukrainę i dokonywanymi zbrodniami na cywilach wiele państw i przedsiębiorstw na świecie nałożyło na Rosję i Białoruś sankcje gospodarcze i polityczne. (PAP)