Jak przekazał w czwartkowej informacji UOKiK, prezes Urzędu Tomasz Chróstny wydał decyzje wobec operatorów telekomunikacyjnych: Netia, Orange i P4, zgodnie z którymi zwrócą oni konsumentom opłaty pobrane za automatyczną aktywację dodatkowo płatnych usług. "Dochodziło do tego wraz z zawarciem lub przedłużeniem umowy podczas rozmowy telefonicznej, w salonie lub przez internet" - wskazano.

Zaznaczono, że usługi były włączane automatycznie, bez wyraźnej zgody konsumentów, i to na nich ciążył obowiązek ich wyłączenia przed upływem bezpłatnego okresu korzystania z nich. "Wiele osób piszących do UOKiK nie było świadomych tego, że muszą to zrobić" - podkreślono.

"Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, włączenie dodatkowo płatnych usług musi się odbyć za wyraźną zgodą abonenta. Powinno do tego dojść najpóźniej w chwili wyrażenia przez niego woli zawarcia umowy, a nie na samym końcu tego procesu" - wskazał, cytowany w czwartkowej informacji, Chróstny. Wyjaśnił, że tego obowiązku nie spełnia przekazanie informacji o włączeniu usług w umowie czy też o tym, że trzeba je dezaktywować.

Według UOKiK wszystkie reklamacje będą pozytywnie rozpatrzone.

Jak przekazał Urząd, w przypadku Netii chodzi o usługi: „Bezpieczny Internet 2”, „Bezpieczny Smartfon”, „Identyfikacja Numeru”, „Pakiet HBO HD”, „GigaNagrywarka Standard”, „GigaNagrywarka Maxi”; w przypadku Orange Polska: „Halo Granie”, „Cyber Tarcza”, „Nawigacja Orange”, „Orange Smart Care”, „Gdzie jest Dziecko”, „Bezpieczny Internet” oraz „Internet mobilny z zapasowym pakietem danych na konto”. Natomiast w odniesieniu do P4 chodzi o: „Muzyka na czekanie”, „Ochrona internetu”, „Play NOW usługi dodatkowe TV”, „Pakiet 50 min/50 sms/mms do wszystkich”, „Bezpieczny internet”, „Nielimitowane połączenia na numery stacjonarne”, „Nielimitowane sms/mms do wszystkich sieci”, „100 minut do innych sieci komórkowych” oraz „200 minut do innych sieci komórkowych”.

Eksperci UOKiK zwrócili uwagę, że wyraźna zgoda konsumenta na dodatkowo płatne usługi to stwierdzenie „tak” lub „nie” w stosunku do propozycji operatora. Taka sytuacja nie będzie miała miejsca, gdy warunki oferty przewidują, że skorzystanie z płatnej usługi dodatkowej jest konieczne dla zawarcia umowy na warunkach promocyjnych - dodali. "Konsument powinien mieć rzeczywistą możliwość wyboru, a zatem udzielenie odpowiedzi +nie+ powinno skutkować brakiem aktywacji danej usługi" - przekazano.

Według Urzędu Netia, Orange i P4 zmienią swoje praktyki i zrekompensują konsumentom poniesione straty. "Decyzje wobec Netii oraz Orange Polska są prawomocne, a wobec P4 nie" - wskazano. Dodano, że decyzje dotyczą obecnych i byłych abonentów.

Jak wskazano, operatorzy wdrożą procedury, zgodnie z którymi konsument będzie pytany na etapie zawarcia umowy o zgodę na aktywację dodatkowo płatnych usług.