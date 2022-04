Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 10,97 mln zł wobec 2,6 mln zł straty rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 14,18 mln zł wobec 0,73 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 113,26 mln zł w 2021 r. wobec 85,4 mln zł rok wcześniej.

"Rozwijamy się nadal organicznie, a podjęte w minionym roku działania pozwoliły grupie na wypracowanie przychodów na poziomie 113,3 mln zł (wzrost r/r o 32,6%). Na pewno duże znaczenie w 2021 roku miało odblokowanie wielu inwestycji i wstrzymanych wcześniej odbiorów urządzeń, które z powodu trudności związanych z panującą epidemią nie mogły trafić do klienta końcowego. Grupa widzi potencjał do dalszego, dynamicznego wzrostu ale musimy stawić czoła nowym wyzwaniom w 2022 r. Wypracowany przez grupę wynik EBITDA na poziomie 14,2 mln zł jest sukcesem, i zamierzamy go kontynuować w kolejnych kwartałach. Pomimo trudności z łańcuchami dostaw, czy absencjami pracowników spowodowanych panującą pandemią zysk netto na poziomie 9,3 mln zł był możliwy do osiągnięcia dzięki konsekwentnemu działaniu w kluczowych dla Grupy sektorach i kierunkach geograficznych" - napisał prezes Piotr Szewczyk w liście do akcjonariuszy.

"W kolejnych okresach grupa planuje realizować przejętą strategię na najbliższe lata zakładającą dywersyfikację przychodów o kluczowe sektory takie, jak magazyny energii, trakcje i transport czy energetykę atomową przy wykorzystaniu zbudowanej pozycji na tych rynkach" - wskazano też w sprawozdaniu zarządu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 7,29 mln zł wobec 1 mln zł straty rok wcześniej.

APS Energia jest producentem i dostawcą przemysłowych systemów zasilania awaryjnego. Głównymi klientami APS są spółki z sektora energetycznego oraz nafty i gazu zarówno w kraju, jak i za granicą. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 113 mln zł w 2021 r.

