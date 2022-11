Reklama

W piątek w San Jose w Kalifornii wyrok w sprawie Elizabeth Holmes wydał sędzia Edward Davila, który przewodniczył procesowi – informuje serwis CNBC.

Reklama

Holmes została skazana na 11 lat i 3 miesiące więzienia. Startup miał oferować innowacyjne badanie za pomocą urządzenia, które wymagało kropli krwi.

Wynalazek miał wykonywać pełen zakres testów laboratoryjnych krwi. Do swojego pomysłu założycielka Theranos przekonała inwestorów. Testy podważały jednak skuteczność technologii firmy.

Upadek Theranos po serii artykułów

„Kochałam Theranos. To była praca mojego życia” – mówiła w piątek przed ogłoszeniem wyroku Elizabeth Holmes. „Mój zespół oznaczał dla mnie cały świat. Jestem zdruzgotana moimi porażkami. Jest mi przykro. Oddałam wszystko, co miałam, by zbudować moją firmę” – dodała Holmes.

Problemy firmy Theranos rozpoczęły się po publikacjach „The Wall Street Journal” w 2015 r., za serię artykułów odpowiadał dziennikarz John Carreyrou. Z relacji wynikało, iż firma nie spełnia możliwości, przedstawianych inwestorom i klientom. Według świadków Elizabeth Holmes i Ramesh „Sunny” Balwani kłamali w sprawie postępów przedsiębiorstwa.

Zdaniem obrońcy Holmes powinna zostać skazana na maksymalnie 18 miesięcy więzienia. Z kolei – jak informuje CNBC – prokuratorzy „domagali się 15 lat więzienia dla ciężarnej 38-letniej byłej miliarderki i celebrytki”. Balwani usłyszy wyrok w kolejnym miesiącu.

„Zepsuta krew” i Theranos

Holmes założyła Theranos w wieku 19-lat w 2003 r. Maksymalna wartość firmy osiągnęła 9 mld dolarów. Po wycofaniu się inwestorów w 2016 r. Theranos wyceniono na 0 dolarów.

W marcu 2022 r. odbyła się premiera serialu „Zepsuta krew” o historii Elizabeth Holmes i jej firmy Theranos. W rolę Holmes wcieliła się amerykańska aktorka Amanda Seyfried.

Jak podkreśla CNBC, wyrok ws. Elizabeth Holmes zapada w momencie, gdy pojawiają się informacje o upadku kolejnej młodej ikony i byłego miliardera Sama Bankmana-Frieda, założyciela giełdy kryptowalut FTX.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Upadłe imperium FTX. John Ray III: Nigdy nie widziałem tak kompletnej porażki