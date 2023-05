Prawo do ochrony zdrowia bliskich jest podstawowym prawem człowieka – mówi ubrana na czarno, niebieskooka blondynka, budując napięcie na scenie konferencji TED MED. Nietypowo niskim głosem roztacza wizję świata, w którym do pełnej diagnostyki wystarczy jedna kropla krwi. Plus urządzenia do jej analizy dostarczane przez prowadzony przez nią start-up Theranos. Zgodnie z obietnicą niewielka próbka ma wystarczyć do przeprowadzenia ponad 1 tys. testów. I na zawsze zmienić medycynę, dając pacjentom łatwiejszy i szybszy dostęp do badań.

Reklama

– Widzimy świat, w którym nikt nie będzie musiał mówić: gdybym tylko wiedział wcześniej. Świat, w którym nikt nie musi mówić „żegnaj” zbyt wcześnie – puentuje Elizabeth Holmes. Publiczność wiwatuje (jak zresztą za każdym razem, kiedy podczas wystąpień publicznych używa tych fraz).

Kilka lat później publiczność znów będzie kibicować. Ale już nie Holmes, tylko prokuratorom, którzy oskarżą ją o oszustwo i stworzenie zagrożenia dla życia pacjentów.

Reklama

Cały artykuł przeczytasz w weekendowym wydaniu "Dziennika Gazety Prawnej" i na eGDP.