W listopadzie 2022 r. Asbis podniósł prognozę finansową na 2022 r. Zgodnie z nową prognozą, przychody ze sprzedaży powinny kształtować się w przedziale 2,6 mld USD do 2,8 mld USD, natomiast zysk netto po opodatkowaniu pomiędzy 70 mln USD a 74 mln USD, podano.

"Asbis realizuje swoje założenia, dlatego z przyjemnością informujemy, że nasza prognoza finansowa na poziomie przychodów została zrealizowana. Jesteśmy w trakcie zamykania 2022 roku, ale już teraz mogę powiedzieć, że jesteśmy bardzo pewni co do realizacji prognozy również na poziomie zysku netto. Rozpoczęliśmy już 2023 rok, w którym przewidujemy kolejne wzrosty, szczególnie, że mocno rozwijamy naszą obecność na perspektywicznych rynkach oraz rozpoczynamy działania w Afryce, co do których też jesteśmy nastawieni optymistycznie" - powiedział wiceprezes Grupy Asbis Costas Tziamalis, cytowany w komunikacie.

Dodał, że w grudniu zdecydowanym liderem sprzedaży był Kazachstan, zaraz za nim Ukraina, Słowacja oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie. Natomiast najlepiej sprzedającymi się kategoriami produktów w grudniu były: smartfony, procesory, laptopy oraz akcesoria.

Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Skonsolidowane przychody Asbis wyniosły 3,08 mld USD w 2021 r.

(ISBnews)