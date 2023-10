Bravecare to organizacja, która zajmuje się opieką nad osobami starszymi w ich domach. Świadczymy usługi, mieszkając z klientem i zapewniając pełen dozór. Idea, która nam przyświeca, to dbanie o życie i zdrowie ludzkie. Musimy dbać o klienta, co jest celem nadrzędnym, ale też o to, by każdy pracownik rozumiał tę misję. Motywujemy pracowników, by dobrze opiekowali się naszymi klientami – mówi Michał Kwiatkowski, założyciel Grupy Bravecare.

Społeczeństwo europejskie starzeje się, średnia długość życia rośnie. Pojawia się kryzys opieki nad osobami starszymi. Opieka u nich w domach jest dobrym rozwiązaniem. Nie wymaga długotrwałego i kosztownego procesu budowy infrastruktury, a przy tym zapewnia osobom starszym komfort pozostawania w dotychczasowym środowisku.