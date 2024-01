"Mówię o zobowiązaniu o obniżeniu podatku VAT wobec tzw. branży 'beauty' - czyli salony piękności, kosmetyczne. Jak wiadomo, ten przemysł, branża w Polsce bardzo się rozwinął. Ludzie mieli poczucie nieuzasadnionej krzywdy, bo byli obarczeni podatkiem VAT wyższym niż na przykład dość podobna branża fryzjerska. Temat jest poważny, dotyczy ok. 30 tysięcy firm, to są bardzo małe firmy. To blisko 100 tys. zatrudnionych osób, więc mam nadzieję, że to przyniesie ulgę i poczucie sprawiedliwości bardzo dużej grupie zawodowej. Decyzja wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia. Tę sprawę uważam za zamkniętą" - powiedział Tusk podczas konferencji prasowej.

Analitycy Banku Pekao ocenili, że "wpływ niższego VAT dla branży beauty na inflację to około 0,05 pkt procentowego w dół".

Reklama

W programie KO "Pierwsze 100 konkretów na 100 dni" zawarto obniżkę VAT dla sektora "beauty" do 8 proc.