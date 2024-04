Jeśli spojrzeć na sam Krajowy Depozyt, to usługi z zakresu rejestracji papierów wartościowych i obsługi rozliczeń oraz rozrachunku transakcji pełni on od początku istnienia rynku kapitałowego w Polsce, czyli od 1991 r. I te podstawowe funkcje wykonuje do dzisiaj. Już od pierwszej sesji istniała potrzeba sprawnego, bezpiecznego i terminowego rozliczenia zawartych transakcji, a także prowadzenia rejestru papierów wartościowych.

W 1994 r. Krajowy Depozyt został samodzielną spółką i przez ostatnie 30 lat przeszedł długą drogę od podmiotu świadczącego usługi depozytowe i rozliczeniowo-rozrachunkowe do najbardziej rozwiniętej instytucji infrastrukturalnej w tej części Europy, która poza podstawowymi usługami, jakie świadczą centralne depozyty i izby rozliczeniowe, oferuje rynkowi cały pakiet rozwiązań dodatkowych. A jest wśród nich m.in. repozytorium transakcji EMIR i SFTR, czyli usługi związane z gromadzeniem i przechowywaniem danych dotyczących transakcji zawieranych w instrumentach pochodnych oraz transakcji finansowych z użyciem papierów wartościowych. Oferujemy usługę ARM (polegającą na przekazywaniu do organu nadzoru informacji o szczegółach transakcji zawieranych w obrocie instrumentami finansowymi) oraz agencji numerującej nadającej kody: LEI, ISIN, CFI, FISN . Prowadzimy rejestr zobowiązań emitentów, zapewniamy dostęp do wielu informacji rynkowych poprzez Portal Danych, wspieramy tworzenie programów lojalnościowych dla akcjonariuszy dzięki aplikacjom służącym ich identyfikacji. Prowadzimy system rekompensat w celu ochrony inwestorów. Tworzymy i zarządzamy połączeniami operacyjnymi z zagranicznymi depozytami, dzięki czemu możliwe jest notowanie w Warszawie zagranicznych spółek w formule dual-listingu.

Przez ostatnie lata, w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu rynkowym i regulacyjnym, Grupa KDPW stworzyła komplementarny pakiet usług, odpowiadający współczesnym wymogom najbardziej rozwiniętych centrów finansowych, uzyskała odpowiednie autoryzacje dla swoich usług i z powodzeniem wyszła poza granice kraju ze swoją ofertą. A ich zakres zostanie poszerzony o nowe rozwiązania, które będą dostępne dla klientów także w tym roku.

Przez ostatnie 30 lat rozwijamy się i tworzymy nowe usługi z myślą o naszych uczestnikach: domach i biurach maklerskich, bankach, emitentach, funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, inwestorach.

W ostatnim czasie toczy się wiele dyskusji i debat na temat przyszłości rynku kapitałowego i sposobów na zwiększenie jego roli w finansowaniu rozwoju gospodarczego kraju. Wyłania się z nich jeden wniosek – rynek kapitałowy wymaga wsparcia. Wsparcia z wielu stron. Moim zdaniem dla rozwoju rynku kapitałowego w Polsce niezbędne jest wpisanie go w strategię rozwoju gospodarczego kraju. Jeżeli rynek kapitałowy nie będzie włączony w istotne procesy gospodarcze czy społeczne, takie jak zabezpieczenie emerytalne, finansowanie transformacji energetycznej itp., to trudno będzie pchnąć go na tory rozwoju.

W kontekście dyskusji o przyszłości rynku, podczas jednego z ostatnich wywiadów, zapytany zostałem, dlaczego tak dużo mówi się o tym, że rynek kapitałowy w Polsce potrzebuje wsparcia, a w przypadku instytucji infrastruktury, takich jak KDPW czy KDPW_CCP, o potrzebie wsparcia nikt nie mówi. Skąd ta rozbieżność, skoro przecież GK KDPW jest ważną częścią rynku? Przypomniała mi się wówczas sytuacja sprzed pięciu lat. Podczas obchodów 25-lecia powstania KDPW ktoś ładnie powiedział, że KDPW jest sercem rynku kapitałowego. Można mieć zdrowe serce, ale gdy inne części organizmu będą niedomagać, nie będzie on sprawnie działał. Tak jest w przypadku naszego rynku. Jego serce działa jak należy, ale wsparcia wymagają inne obszary, aby ten organizm mógł być w pełni sprawny i realizować swoje zadania.

Grupa KDPW tworzy infrastrukturę rynku kapitałowego. A infrastruktura powinna być przede wszystkim wydajna, bezpieczna i tania. Żeby taka mogła być – musi być oparta na rozwiązaniach technologicznych.

Infrastruktura powinna być także dopasowana do lokalnych potrzeb rynku. I zarówno KDPW, jak i izba rozliczeniowa KDPW_CCP dostarczają takich właśnie rozwiązań: będących odpowiedzią na międzynarodowe standardy oraz regulacje, a jednocześnie skrojonych na miarę uczestników polskiego rynku kapitałowego.

Chcąc odgrywać istotną rolę w skali Europy, polski rynek kapitałowy musi oferować pełną gamę usług, także w sferze posttransakcyjnej. Dlatego Grupa KDPW stale rozwija swoją ofertę, dostarczając rynkowi nowych rozwiązań oraz dostosowując się do międzynarodowych standardów i regulacji. Tak było przez ostatnich 30 lat i mogę zapewnić, że nie zamierzamy zmieniać naszego podejścia.

