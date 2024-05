Siedem miesięcy po wyborach parlamentarnych, które doprowadziły do zmiany władzy, na ostatniej prostej jest wymiana kadr w państwowych spółkach. Do takiego wniosku prowadzi analiza składów zarządów i rad nadzorczych w 24 firmach bezpośrednio i pośrednio kontrolowanych przez Skarb Państwa, notowanych na warszawskiej giełdzie. Wymienione zostały już rady nadzorcze, natomiast w niektórych firmach trwają jeszcze konkursy na członków zarządu. Tak jest na przykład w Pekao i Aliorze, bankach wchodzących w skład grupy kapitałowej PZU. PKP Cargo zaprosiło menedżerów do składania swoich kandydatur dopiero w zeszłym tygodniu. Nowych władz nie ma na razie budowlany Polimex-Mostostal, kontrolowany przez firmy energetyczne. Nic natomiast nie wskazuje na to, żeby miał się zmienić zarząd producenta rur Ferrum, gdzie największym akcjonariuszem jest Polski Fundusz Rozwoju.

