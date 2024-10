MŚP nie są gotowe na raportowanie ESG

GS1 Polska przebadała 248 firm z sektora MŚP, by sprawdzić poziom wiedzy oraz postawy wobec ESG. Badanie pokazało, że wiedza i świadomość wymagań prawnych w raportowaniu zrównoważonego rozwoju są w tej grupie niewielkie. Może to rzutować na jakość danych, które MŚP będą przekazywać do swoich większych kontrahentów.

Już w 2025 roku pierwsza grupa dużych firm będzie raportowała dane na temat zrównoważonego rozwoju w ramach dyrektywy CSRD. W sumie obowiązek ten będzie dotyczył 4000 firm w Polsce. Zgodnie z nowymi regulacjami, do przygotowania raportów zrównoważonego rozwoju, duże przedsiębiorstwa będą potrzebowały informacji od swoich dostawców z sektora MŚP. Bez odpowiedniej wiedzy oraz procesów małe i średnie firmy nie będą w stanie odpowiedzieć na takie zapotrzebowanie.

Ponad 80% Uczestników Systemu GS1 Polska stanowią firmy z sektora MŚP. Aby lepiej poznać ich potrzeby i świadomość w zakresie zrównoważonego rozwoju, GS1 Polska, we współpracy z Ośrodkiem Wspierania Ekonomii Społecznej (OWES), przeprowadziła badanie, którego wyniki są alarmujące.

Jak pokazało badanie, małe i średnie firmy niestety nie są świadome wyzwań, które przed nimi stoją. Ponad 62% ankietowanych nie zna aktualnie obowiązujących regulacji prawnych w zakresie ESG, a 49% nie wie, jakie obowiązki i ryzyka wynikają z dyrektywy CSRD. 80,7% nie zna założeń cyfrowego paszportu produktowego. W dodatku 87,4% badanych nie mierzy w ogóle śladu węglowego, a 91,2% nie zna zakresów jego mierzenia.

– Brak tej wiedzy wśród MŚP jest przede wszystkim wyzwaniem dla dużych spółek – komentuje dr Daniel Kiewra, główny ekspert ds. klimatu i energii w Forum Odpowiedzialnego Biznesu. – Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią bowiem ok. 99% wszystkich firm w Polsce i generują ok. 45% krajowego PKB. Największe firmy na szczycie łańcucha wartości nie podołają zielonej transformacji gospodarki samodzielnie.

– To niepokojący sygnał dla dużych firm, że tak niewiele mniejszych podmiotów zna wymagania związane z CSRD i prowadzi obliczenia swojego śladu węglowego – potwierdza Weronika Czaplewska, wiceprezeska Envirly.

Paszporty produktowe od 2026 roku

Z kolei Agnieszka Oleksyn-Wajda, dyrektor Instytutu Zrównoważonego Rozwoju i Środowiska na Uczelni Łazarskiego, zwraca uwagę na brak wiedzy o Cyfrowych Paszportach Produktów (DPP). Paszporty będą obowiązkowe od 2026 roku dla produktów takich jak baterie czy tekstylia. Firmy będą zobowiązane do udostępniania szczegółowych informacji o swoich produktach, co wpłynie na całą gospodarkę obiegu zamkniętego.

ESG - potrzeba szkoleń

Aż 63,6% badanych widzi potrzebę zgłębiania wiedzy o ESG. Jednocześnie 88,1% badanych nie brało nigdy udziału w szkoleniach dotyczących ESG. Tylko 36,2% respondentów jest skłonnych zapłacić za pomoc przy wdrażaniu procedur. Najbardziej interesują ich: pisanie wniosków o dotacje, działania edukacyjne, wsparcie ekspertów i wsparcie prawne.

Choć respondenci często wskazują na brak wiedzy o ESG oraz potrzebę edukacji, to nie zawsze mają środki, by za nią zapłacić. Na szkolenia z zakresu ESG ponad połowa badanych (54,2%) ma zamiar przeznaczyć do 1000 złotych. Aż 62% jest zainteresowanych dofinansowaniem szkoleń.

– W GS1 Polska wychodzimy z założenia, że większe firmy powinny wspierać swoich mniejszych partnerów, dostarczając im wiedzę, praktyki czy narzędzia, które pomogą skutecznie realizować cele ESG – konkluduje dr Marta Szymborska, co-CEO GS1 Polska. – Z wyników badań wnioskujemy, że musimy wzmocnić edukację na temat korzyści związanych z ESG oraz zapewnić wsparcie doradców firmom z sektora MŚP. Umożliwienie większego dostępu do ekspertów i konsultantów, którzy mogą pomóc we wdrażaniu ESG, realizujemy we współpracy z Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Polskim Stowarzyszeniem ESG, z którymi podpisaliśmy ostatnio listy intencyjne. Już wkrótce oddamy do użytku Uczestników Systemu GS1 w Polsce narzędzie do liczenia śladu węglowego, dzięki współpracy z Envirly.

Metryka badania: W badaniu wzięło udział 248 respondentów, w tym 221 firm podało swoje dane. 43% uczestników reprezentowało sektor usług, 29% produkcję, 25% handel i 3% transport.

Źródło: GS1 Polska