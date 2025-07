Rozwiązaniem, które eliminuje te przeszkody i realnie zwiększa konwersję, jest InPost Pay.

Reklama

Czym jest InPost Pay?

InPost Pay to usługa dostępna w aplikacji InPost Mobile, która łączy płatność i dostawę w jednym przycisku. Dla klienta oznacza to:

brak konieczności logowania się do sklepu,

brak formularzy do wypełniania,

brak potrzeby ręcznego wyboru maszyny Paczkomat® czy metody płatności.

Dla sprzedawcy – to mniej błędów, większa skuteczność zakupów i lepsze doświadczenie użytkownika.

Zakupy z InPost Pay są możliwe w sklepach internetowych, które zintegrowały usługę i udostępniają specjalny przycisk: „Dodaj do koszyka InPost”. Po jego kliknięciu, reszta odbywa się już w aplikacji InPost.

Jak wygląda proces zakupowy z InPost Pay?

Klient przegląda ofertę sklepu internetowego i wybiera produkt, który go interesuje. Na stronie produktu widzi przycisk „Dodaj do koszyka InPost” Po kliknięciu przycisku, klient zostaje automatycznie przeniesiony do aplikacji InPost Mobile. Klient widzi podsumowanie zakupu, wybiera formę płatności i dostawy. Po finalizacji, może śledzić status przesyłki i wrócić do koszyka – wszystko w jednym miejscu: w zakładce „Zakupy” w aplikacji InPost.

To rozwiązanie eliminuje wszystkie zbędne kroki – klient nie musi nic wpisywać, niczego szukać, niczego potwierdzać ręcznie. Wszystko jest proste, szybkie i mobilne.

Co zyskuje sklep?

Wdrożenie InPost Pay niesie za sobą konkretne korzyści biznesowe:

Większa konwersja

Skrócony proces zakupowy oznacza mniej porzuconych koszyków. Klient podejmuje decyzję szybciej, a kliknięcie finalizujące zakup jest w zasięgu ręki.

Lepsze doświadczenie klienta

Nowoczesny, intuicyjny sposób zakupów buduje pozytywne skojarzenia z marką i sprawia, że klienci chętniej wracają.

Mniej błędów, mniej pracy

Brak ręcznego wpisywania danych oznacza mniej literówek, mniej pomyłek w adresach i mniej problemów w logistyce. To oszczędność czasu zarówno dla sklepu, jak i obsługi klienta.

Widoczność w aplikacji InPost

Sklepy zintegrowane z InPost Pay pojawiają się w zakładce „Zakupy” w aplikacji InPost Mobile. To dodatkowy kanał dotarcia do milionów użytkowników aplikacji, który jest szansa dotarcia do nowych potencjalnych klientów, którzy być może wcześniej nie mieli okazji zapoznać się z ofertą Twojego sklepu.

Dlaczego warto?

Wzorce zachowań zakupowych klientów zmieniły się na dobre – rośnie udział zakupów mobilnych, a wygoda obsługi staje się równie ważna jak cena. Klienci przyzwyczaili się do prostych i zautomatyzowanych procesów – kto ich nie oferuje, zostaje w tyle. InPost Pay odpowiada dokładnie na te potrzeby i wpisuje się w nowy standard wygodnego e-commerce.

Jeśli chcesz zwiększyć konwersję, poprawić UX sklepu i wykorzystać potencjał aplikacji InPost, to najlepszy moment, żeby wdrożyć InPost Pay.

Dowiedz się więcej o usłudze na stronie https://inpostpay.pl/biznes.