W tym roku zaprezentowano 7. edycję Raportu SGH i Forum Ekonomicznego – jednej z najbardziej kompleksowych publikacji na temat aktualnej sytuacji gospodarczej w Polsce i w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, przygotowanej w języku polskim i angielskim.

Do najważniejszych wątków poruszanych w bieżącej edycji Raportu należą: trajektorie rozwojowe gospodarek EŚW, zielona transformacja energetyczna, wywołane wojną w Ukrainie zmiany w architekturze bezpieczeństwa globalnego, nierówności społeczne i ekonomiczne oraz ich wpływ na rozwój gospodarczy, a także ochrona zdrowia, strategie i działania władz podejmowane w tej sferze w kontekście rynku pracy. Zważywszy, że przedstawiona w Raporcie analiza sytuacji ekonomicznej i wynikające z niej rekomendacje obejmują procesy i zjawiska zachodzące w całym regionie, szczególnego znaczenia nabiera otwierający tegoroczny Raport rozdział o trajektoriach rozwojowych krajów EŚW. Przedstawia on ewolucję gospodarek regionu w latach 2004–2023, ze szczególnym uwzględnieniem instytucjonalnej przewagi komparatywnej. Kontekst całego regionu jest obecny również w opracowaniu zamykającym Raport, w którym analizowany jest poziom inwestycji w EŚW. Został on opracowany przez analityków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w ramach dynamicznie rozwijającej się współpracy z naszą uczelnią.