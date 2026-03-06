W debacie o liderkach z pokolenia Z coraz rzadziej pada pytanie: „Czy są gotowe na liderstwo?”, a częściej: „Czy organizacje tworzą warunki do budowania doświadczenia decyzyjnego?”. Młodsze menedżerki wnoszą do zespołów dużą świadomość granic, zdrowia psychicznego i sensu pracy. Wypalenie zawodowe staje się jednym z kluczowych ryzyk biznesowych (WHO, „Burn-out an occupational phenomenon”; Gallup State of the Global Workplace). Organizacje, które systemowo dbają o dobrostan, mają do czynienia z mniejszą rotacją i większym zaangażowaniem pracowników.

– Żyjemy w czasach głębokich zmian, które skłaniają nas do ponownego przemyślenia sensu i wartości. W świecie pełnym bodźców ludzie coraz częściej patrzą transakcyjnie: skupiają się na tym, co tu i teraz. Jednocześnie wszyscy potrzebujemy bezpieczeństwa i stabilności, o które trudno w niepewnych czasach – opisuje Jolanta Bańczerowska, Chief People Officer w Grupie Żabka.

Jej zdaniem wellbeing i ambicja nie stoją ze sobą w sprzeczności. – Firmy, które potrafią nadawać sens, budować poczucie przynależności i realnie wspierać dobrostan ludzi, zyskują zaufanie i lojalność – wskazuje.

Choć wiele firm deklaruje dziś równość i inkluzywność, realna zmiana dokonuje się dopiero wtedy, gdy wartości zostają przełożone na codzienne procesy zarządcze. W Grupie Żabka – jak podkreśla nasza rozmówczyni – równość nie jest projektem wizerunkowym, lecz standardem działania.

– Kobiety są dziś w miejscu, które same sobie wypracowały. Jesteśmy świetnie wykształcone, mamy kompetencje i jesteśmy odporne na zmiany. Równość nie jest celem, lecz standardem. W Grupie Żabka budowanie równego środowiska pracy to oczywistość – przekonuje liderka.

Z perspektywy organizacyjnej oznacza to m.in. projektowanie procesów HR w sposób minimalizujący ryzyko uprzedzeń. Rekrutacje i awanse opierają się na jasno zdefiniowanych kryteriach kompetencyjnych, a decyzje personalne są coraz częściej poparte analizą danych, a nie subiektywną oceną menedżera.

Jednym z kluczowych mechanizmów wspierających kariery kobiet jest sponsoring – aktywne użycie wpływu przez seniorów. Badania pokazują, że osoby objęte sponsoringiem awansują szybciej niż te korzystające wyłącznie z mentoringu (Harvard Business Review; WGEA). – Młodsze koleżanki imponują mi odwagą – nie mają w głowie słów „nie wypada”, wierzą, że wszystko jest możliwe. Te, które mają za sobą więcej doświadczeń zawodowych, mogą im pokazać, jak ważne są wiedza, refleksja i słuchanie siebie – mówi Jolanta Bańczerowska.

W Grupie Żabka takie podejście przekłada się na kulturę, w której rozwój talentów jest wspólną odpowiedzialnością liderów. Obejmuje to zarówno formalne programy rozwojowe, jak i codzienne decyzje dotyczące przypisywania do projektów, ekspozycji na odpowiedzialność czy widoczności w organizacji.

Zmiany demograficzne sprawiają, że zespoły wielopokoleniowe stają się normą. Według prognoz europejskiego urzędu statystycznego (Eurostat Labour Market Projections) udział osób 55+ w rynku pracy będzie systematycznie rósł. W Żabce wielopokoleniowość jest postrzegana jako kapitał i motor rozwoju.

– To, że kobiety z różnych pokoleń mogą dziś korzystać ze swoich doświadczeń, ma ogromne znaczenie. Chciałabym, żebyśmy uczyły się od siebie jak najwięcej – podkreśla członkini zarządu Grupy Żabka. Takie podejście wspiera transfer wiedzy, odwrócony mentoring i budowanie zespołów o komplementarnych kompetencjach. Liczne badania (m.in. OECD, „Ageing and Employment Policies”) wskazują, że zespoły zróżnicowane pod względem wieku mogą osiągać lepsze wyniki innowacyjne, jeśli organizacja potrafi zarządzać odmiennymi stylami pracy.

