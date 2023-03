„Przychody Revolut potroiły się do 636 mln funtów w 2021 r. dzięki wielu produktom, takim jak płatności, subskrypcje, usługi dla firm, wymiana walut i produkty majątkowe. Potwierdza to wartość zdywersyfikowanego modelu usług i istotnie przyczyniło się do osiągnięcia dobrych wyników przez Revolut – 26,3 mln funtów zysku netto (59,1 mln funtów zysku operacyjnego) za cały rok 2021” – podała firma oferująca aplikację pozwalającą na realizowanie płatności w różnych krajach, wymianę walut czy inwestycje.

Marża brutto Revoluta osiągnęła w tym czasie 70 proc. (wobec 33 proc. rok wcześniej). Koszty działania urosły o 37 proc.

„Dobre wyniki finansowe Revolut w 2021 r. to również efekt m.in. wzrostu o ponad 50 proc. liczby aktywnych klientów detalicznych (tygodniowo). W połączeniu ze wzrostem średnich wydatków na użytkownika o 10 proc.” – podaje firma.

W sumie Revolut ma na całym świecie ponad 27 mln klientów. Pod tym względem Polska – z przeszło dwoma milionami użytkowników – jest dla niego jednym z ważniejszych rynków. Wyników dla naszego kraju nie podano. W Polsce Revolut ma centrum operacyjne w Krakowie. W 2020 r. (nowszych danych nie ma) zatrudniało ono średnio 730 osób.

Szczegółowych wyników za 2022 r. nie opublikowano. – Przychody znacznie wzrosły w porównaniu z rokiem finansowym 2021, przy szczególnie silnym wzroście w obszarze płatności — powitaliśmy miliony nowych klientów i więcej osób decydowało się na podróże. Przychody w 2022 r. wzrosły o ponad 30 proc. i przekroczyły 850 mln funtów. Nasze ogólnie dobre wyniki finansowe w ubiegłym roku potwierdzają skuteczność zdywersyfikowanego modelu biznesowego – informował jedynie Mikko Salovaara, dyrektor finansowy firmy.