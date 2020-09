BGK wykupuje wierzytelności z kontraktu eksportowego polskiej firmy Wielton S.A. i tym samym wspiera dostarczenie 25 naczep producenta do Wybrzeża Kości Słoniowej. Bez instrumentów oferowanych przez polski bank rozwoju ekspansja na niektóre rynki byłaby niemożliwa lub bardzo trudna.

- Afryka to trudny, ale obiecujący rynek, w którym Grupa Wielton dostrzega potencjał dalszego rozwoju. Z każdym rokiem Wielton Afryka, spółka powołana w 2017 r. na Wybrzeżu Kości Słoniowej, sukcesywnie zwiększa swoją sprzedaż, wchodząc na nowe rynki i intensywnie rozbudowując sieć sprzedaży. Spółka koncentruje się także na rozwoju produktów odpowiadających potrzebom rynku afrykańskiego. Oferuje pojazdy o solidnej konstrukcji i wysokiej jakości wykonania, które posiadają zoptymalizowaną masę własną pozwalającą na obniżenie kosztów eksploatacyjnych np. poprzez zmniejszenie zużycia paliwa. Wielton Afryka skupia swoje działania na wprowadzeniu nowych produktów i poprawie ich dostępności, usprawniając łańcuch dostaw i usług dla swoich klientów. Oprócz szerokiej gamy produktów, proponuje również swoim klientom narzędzia wsparcia, takie jak finansowanie projektów akwizycyjnych, wydajna obsługa posprzedażowa oraz profesjonale doradztwo. Realizacja zamówień od dużych klientów i liderów w branży transportowej rynku afrykańskiego w ramach finansowania sprzedaży eksportowej jest możliwa dzięki współpracy z instytucjami finansowymi Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) wspierającymi polski eksport: Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) współpracującego z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE). Pomoc ta gwarantuje bezpieczny przebieg transakcji z klientem i wpływa na realny rozwój spółki Wielton Afryka – mówi Artur Pietrzak, dyrektor Wielton Afryka.

Potencjał do podobnego rozwoju widzą też inne firmy i coraz częściej eksportują swoje produkty na rynek afrykański. Dane za 2019 r. wskazują na około 25 proc. wzrost w handlu. Obecnie udział Afryki w całkowitym eksporcie polskich towarów wynosi około 1 proc.

- Wspieramy klientów na kolejnym, siedemdziesiątym już rynku. W ostatnich dwóch latach pomogliśmy naszym klientom aż na siedmiu rynkach afrykańskich. W Afryce kryje się bardzo duży potencjał. To piąty kierunek eksportowy, zaraz za Białorusią, Rosją, Ukrainą i grupą państw UE, na który przedsiębiorcy chcą pozyskać finansowe wsparcie transakcji w BGK. Jednym z naszych zadań jest wzmacnianie pozycji Polski i polskich firm za granicą i biorąc pod uwagę potencjał rozwojowy Afryki na pewno będziemy wspierać i zachęcać przedsiębiorców do zwiększania obecności na tym kontynencie. Współpraca z nami to dla eksporterów m. in. większe bezpieczeństwo transakcji oraz profity ekonomiczne w postaci niższych kosztów transakcji i zapewnienia płynności finansowej – mówi Karol Jakubaszek, menedżer w Departamencie Bankowości Transakcyjnej BGK.

Pomóc w zwiększaniu eksportu na rynki perspektywiczne, choć wydające się egzotycznymi, oferują też PAIH i KUKE. Pierwsza z wymienionych instytucji poprzez sieć biur zagranicznych może udzielić niezbędnych informacji o rynku i pomoże właściwie się przygotować do eksportu.

- Wybrzeże Kości Słoniowej to najbardziej zróżnicowana i najszybciej rozwijająca się gospodarka Afryki Zachodniej. Swoją silną pozycję zawdzięcza dobrze rozwiniętej infrastrukturze logistycznej - międzynarodowe lotnisko, drugi największy na wybrzeżu Atlantyku port - zaraz po Lagos, oraz linia kolejowa łącząca kraj z innymi rynkami regionu. To wszytko sprawia, że rynek ten jest coraz częściej postrzegany przez europejskie firmy jako brama do ich rozwoju w Afryce Zachodniej – mówi Thomas Amari, kierownik ZBH w Abidżanie, PAIH.

Ubezpieczenie kontraktu przez KUKE w połączeniu z finansowaniem pozyskanym z polskiego banku rozwoju daje eksporterom kluczowy instrument do ekspansji na perspektywicznych, choć wciąż ryzykownych, rynkach afrykańskich.

- Od lat obejmujemy ochroną transakcje dotyczące eksportu zarówno dóbr inwestycyjnych, jak i produktów szybkozbywalnych do wielu krajów na tym kontynencie. Staramy się być równie aktywni na tamtejszych rynkach jak agencje kredytów eksportowych z innych państw obecne tam od dziesięcioleci. Ciągle wzbogacamy ofertę, by zapewniać rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb polskich eksporterów. Oprócz klasycznych ubezpieczeń należności lub kredytu dostarczamy pakiety gwarancji kontraktowych i regwarancji, gwarancji dotyczących prefinansowania eksportu czy zapłaty należności związanych z akredytywami. Oferujemy też ubezpieczenie inwestycji bezpośrednich za granicą, mogące być świetnym zabezpieczeniem kredytu akwizycyjnego. Pomimo pandemii nasi eksporterzy kontynuują sprzedaż na rynkach Afryki i mamy nadzieję na szybką realizację negocjowanych obecnie kolejnych transakcji, które jesteśmy gotowi objąć ochroną – mówi Adam Grzybowski z Departamentu Ubezpieczeń i Współpracy Międzynarodowej KUKE.

KUKE, PAIH oraz BGK udzielają eksporterom wsparcia i stwarzają możliwość lepszego konkurowania na rynkach międzynarodowych. Firmy, takie jak Wielton S.A., mogą dzięki temu rozszerzyć działalność na nowe rynki i podnieść atrakcyjność oraz konkurencyjność swoich ofert eksportowych.

