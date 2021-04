"Nie jesteśmy zainteresowani" - powiedział Gajewski zapytany, czy Santander chciałby przejąć segment bankowości detalicznej Banku Handlowego, w związku ze zmianą strategii Citigroup.

Prezes poinformował, że po akwizycji wydzielonej części Deutsche Bank Polska nie planuje kolejnych transakcji M&A.

"Nie jesteśmy zainteresowani przejęciami. Ten model się wyczerpał, chcemy rosnąć organicznie i, jak widać, coraz lepiej sobie radzimy. [...] poziomy NPS to są poziomy Top-3, więc widać, że tutaj przy dużym wysiłku potrafimy to robić" - powiedział Gajewski.

Jak dodał, polityka dywidendowa banku pozostaje bez zmian.

"Nasza polityka dywidendowa się nie zmienia, chcemy płacić dywidendę akcjonariuszom. Ograniczenia są głównie regulacyjne i im się musimy podporządkowywać" - zaznaczył.

Przypomniał, że na ostatnim walnym zgromadzeniu akcjonariusze podjęli decyzję o utworzeniu kapitału dywidendowego.

"Za wcześnie, by oceniać, co zrobi KNF. Na wypadek, gdyby umożliwiła wypłatę dywidendy, my jesteśmy przygotowani poprzez decyzję walnego o funduszu dywidendowym. Mamy też zaległy zysk z lat poprzednich, którego nie wypłaciliśmy w formie dywidendy i zakładamy, że wcześniej czy później to zrobimy" - dodał członek zarządu Maciej Reluga.

