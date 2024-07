Zyski sektora bankowego

Zysk sektora bankowego po maju wyniósł ponad 17,3 mld zł – wynika z danych opublikowanych w czwartek przez Narodowy Bank Polski. W kwietniu 2024 r. zysk sektora wynosił niespełna 14,43 mld zł (co oznacza, że w maju wzrósł o prawie 2,9 mld zł), a w maju 2023 było to nieco ponad 16,9 mld zł (czyli w stosunku do maja 2023 r. tegoroczny wynik banków jest większy o 410 mln zł.).

Z danych opublikowanych przez NBP wynika, że przychody odsetkowe sektora po maju 2024 r. wyniosły 69,8 mld zł a koszty – niespełna 27,3 mld zł. Przychody banków z opłat i prowizji wyniosły po maju 2024 r. prawie 10,8 mld zł. (PAP)

autor: Marek Siudaj