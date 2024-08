Nowy właściciel VeloBanku - Promontoria Holding 418 B.V - pośrednio należy do funduszy Cerberus Capital Management, L.P., Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz International Finance Corporation (część Grupy Banku Światowego), podał Fundusz.

Sprzedaż VeloBanku

Sprzedaż banku oznacza zakończenie trwającego blisko dwa lata procesu przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Bank oraz wywiązanie się ze zobowiązań wobec Komisji Europejskiej.

"Finalizacja sprzedaży VeloBanku wieńczy najbardziej złożony proces przymusowej restrukturyzacji w historii BFG, a prawdopodobnie również całej UE. Dzięki działaniom Funduszu, przy wsparciu SOBK i pod nadzorem Komisji Europejskiej, udało się ochronić wszystkich deponentów GNB i stabilność polskiego systemu finansowego bez angażowania pieniędzy podatników. Jest to bezwzględnie duży sukces wszystkich osób bezpośrednio zaangażowanych w ten proces, zarówno wewnątrz Funduszu jak i naszych doradców, za który należą się im słowa uznania. Nasze działania będą się teraz koncentrowały na odzyskiwaniu wierzytelności leasingowych wydzielonych z VeloBanku oraz wierzytelności wobec GNB w upadłości, ale można powiedzieć, że najtrudniejszy etap przymusowej restrukturyzacji mamy już za sobą" - powiedział prezes BFG Maciej Szczęsny, cytowany w komunikacie.

Cena akcji

Cena nabycia akcji to 375 mln zł, natomiast dokapitalizowanie banku przez nabywcę wynosi 687 mln zł. Jest to kwota dokapitalizowania niezbędna do uzyskania wymaganych, bezpiecznych i uzgodnionych w procesie negocjacyjnym wskaźników kapitałowych uwzględniająca aktualną sytuację finansową oraz strukturę bilansu banku, podano w materiale.

Przymusowa restrukturyzacja Getin Noble Banku

Proces przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku rozpoczął się 30 września 2022 r., po podjęciu przez BFG nieodwołalnej decyzji o przeniesieniu części działalności GNB do instytucji pomostowej: VeloBank.

"Decyzja BFG o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji ochroniła wszystkich deponentów GNB i całość ich depozytów w wysokości 38,1 mld zł (wg stanu na 30 września 2022 r.). Proces ten został przeprowadzony we współpracy z Systemem Ochrony Banków Komercyjnych składającym się z ośmiu największych banków komercyjnych działających w Polsce (Alior Bank, Bank Millennium, Bank Pekao S.A, BNP Paribas Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski, Santander Bank Polska). Cały proces przymusowej restrukturyzacji, w tym zbycia akcji VeloBanku, był ściśle monitorowany przez Komisję Europejską, która wydała niezbędną zgodę na jego przeprowadzenie. Transakcja sprzedaży akcji VeloBanku wypełnia zobowiązania Polski uzgodnione z Komisją Europejską" - przypomniał BFG w komunikacie.

VeloBank przestaje być instytucją pomostową

Po zamknięciu transakcji VeloBank przestaje być instytucją pomostową i w związku z tym nie podlega już żadnym ograniczeniom działalności nałożonym przez Komisję Europejską, stając się normalnym podmiotem bankowym działającym na naszym rynku, podkreślono.

Czym jest VeloBank?

VeloBank to uniwersalny bank oferujący innowacyjne rozwiązania finansowe, ułatwiające codzienność klientom indywidualnym, małym i średnim firmom, wybranym korporacjom oraz samorządom i wspólnotom mieszkaniowym, również w zakresie zielonej transformacji energetycznej. Na wrzesień 2023 r. suma bilansowa banku sięgnęła 46,5 mld zł.

Cerberus Capital Management to założona w 1992 r. firma zajmująca się inwestycjami alternatywnymi, z aktywami o wartości ok. 65 mld USD zaangażowanymi w komplementarnych strategiach na rynkach kredytowych, kapitałowych i nieruchomości.

(ISBnews)