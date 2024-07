Cezary Stypułkowski nowym prezesem Banku Pekao S.A.

We wtorek rada nadzorcza Banku Pekao S.A. powołała Cezarego Stypułkowskiego na prezesa zarządu banku oraz włączyła w skład zarządu - poinformowano w komunikacie giełdowym we wtorek. Dodano, że Stypułkowski obejmie stanowisko z dniem 5 października br., pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego, a do tego czasu pracami zarządu będzie kierował Robert Sochacki.

Reklama

Przekazano również, że powołano w skład zarządu i na stanowisko wiceprezesa banku Roberta Sochackiego oraz Dagmarę Wojnar. Sochacki obejmie funkcję 10 lipca br., a Wojnar 18 lipca br. Dodano, że Sochacki złożył rezygnację z członkostwa w radzie nadzorczej banku z dniem 9 lipca 2024 roku w związku z powołaniem w skład zarządu.

Cezary Stypułkowski wcześniej był prezesem mBanku; 4 lipca br. zrezygnował z tego stanowiska i pełnienia funkcji w zarządzie. Stypułkowski był szefem mBanku od 2010 r. (PAP)