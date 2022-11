Ale to tylko teoria, gdyż do budowy tych baterii potrzeba niklu. Jednym z jego największych producentów jest Indonezja. Podczas przerabiania rudy niklu emituje się duże ilości dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń. Wpływa to negatywnie na zdrowie ludzi mieszkających przy centrach produkcyjnych, którzy odnotowują wzrost zachorowań na choroby układu oddechowego.

Nie musi tak być. Indonezja leży wzdłuż Pierścienia Ognia, jednego z najbardziej aktywnych geologicznie regionów na świecie, co czyni ją idealnym miejscem do produkcji energii geotermalnej.

Zielona moc Pierścienia Ognia

Energetyka geotermalna wykorzystuje ciepło pochodzące z głębi ziemi, dlatego najpopularniejsza jest w regionach o dużej aktywności sejsmicznej i gdzie jest dużo czynnych wulkanów. Aby swobodnie korzystać z dobrodziejstw wody ogrzewanej w wewnętrznych warstwach Ziemi potrzeb wykonać wiele odwiertów, którymi gorąca woda będzie mogła przekazać swoją energię do obracania turbin wytwarzających energię elektryczną. Następnie woda jest odprowadzana z powrotem pod ziemię, dzięki czemu geotermia jest w większości czystym i odnawialnym źródłem energii.

Chociaż proces poszukiwania i rozwoju energii geotermalnej może być kosztowny, Indonezja ma już ponad 30 aktywnych obiektów geotermalnych.

Wraz ze wzrostem światowego zapotrzebowania na akumulatory litowo-jonowe Indonezja i firmy inwestujące w regionie mają możliwość uczynienia swoich procesów produkcyjnych bardziej ekologicznymi i ochronić ludzi mieszkających w pobliżu ośrodków produkujących nikiel, apeluje Christina Thornell z Vox.com.